Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas u 10 časova sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom u Beogradu.
Politika
VUČIĆ DANAS SA BOCAN-HARČENKOM: Predsednik se sastaje sa ambasadorom Ruske Federacije u 10 časova na Andrićevom vencu
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Kurir.rs
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