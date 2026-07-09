Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Sastanak će biti održan u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"UVAŽAVAM MOLBE DA IZBORI BUDU RAZDVOJENI" Vučić: Mogu da budu ili u oktobru ili u novembru, najverovatnije prvo parlamentarni, zatim predsednički
Screenshot 2026-07-08 194705.png
Politika"SAMO SE SRBIMA BRANI SVE I UVEK, SAMO SRPSKI UTICAJ DA SE SMANJUJE" Vučić o situaciji u Crnoj Gori: Vidi se antisrpska priroda režima
shutterstock_2350856417.jpg
Politika"ODVRATNE FAŠISTIČKE PAROLE" Vučić o uvredama blokadera na račun penzionera: To govori o bahatosti nekih koji ne mogu da podnesu još jedan poraz na vidiku
Screenshot 2026-07-08 193938.png
PolitikaVUČIĆ NAJAVIO NOVE MERE DRŽAVE Odnosiće se na sve punoletne građane: "Verujem da ćemo u narednim danima izaći sa detaljima"
Screenshot 2026-07-08 195748.png