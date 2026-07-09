Poslanici su u sredu završili objedinjenu načelnu raspravu o svih 18 tačaka dnevnog reda. Ukupno je podneto više od 300 amandmana, od čega se 176 odnosi na Predlog zakona o oružju i municiji.

Na dnevnom redu su i izmene i dopune Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Predlog zakona o roditelju-negovatelju, izmene i dopune Krivičnog zakonika, Predlog zakona o izmenama Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, Predlog zakona o pravnom položaju međunarodnih sportskih saveza, Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, Predlog zakona o dopunama Zakona o Ustavnom sudu, kao i predlozi autentičnih tumačenja odredaba Zakona o vazdušnom saobraćaju i Zakona o elektronskim medijima.