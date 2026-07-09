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Treći vandalski napad u poslednjih mesec dana na prostorije Srpske napredne stranke u Dobanovcima nije slučajnost, već posledica atmosfere mržnje, netrpeljivosti i nasilja koju pojedini već mesecima stvaraju u javnosti.

- Kada nemate politiku, program, rezultate i podršku građana, ostaju vam samo mržnja, uništavanje i pokušaji zastrašivanja. Upravo to je jedina politika blokadera – politika destrukcije, haosa i nasilja, od koje građani nemaju nikakvu korist.

Foto: SNS Dobanovci

- Za razliku od njih, predsednik Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka vode politiku rada, razvoja i konkretnih rezultata. Dok se borimo za veće plate i penzije, nove fabrike, puteve, bolnice, škole, investicije i nova radna mesta, oni građanima nude samo blokade, tenzije, podele i uništavanje. Dok se Srbija gradi, oni bi da je zaustave. Dok se država razvija, oni šire mržnju.

- Napadi na stranačke prostorije predstavljaju napad na pravo svakog čoveka da se slobodno politički organizuje i deluje. To nije demokratska borba, već pokušaj da se nasiljem nadomesti nedostatak podrške naroda.

00:17 Treći vandalski napad na prostorije SNS u Surčinu Izvor: SNS Surčin

- Zahtevamo od nadležnih organa da hitno pronađu i procesuiraju počinioca ovog ponovljenog vandalskog napada.

Srpska napredna stranka nastaviće još snažnije da se bori za napredak i razvoj Srbije. Nastavićemo da svakodnevno budemo uz svoje građane, da radimo odgovorno i posvećeno i da se borimo za još veće plate i penzije, nove investicije, bolju infrastrukturu i snažniju Srbiju. Građani dobro vide razliku između politike koja gradi i politike koja ruši i zato će uvek izabrati rad, stabilnost, razvoj i odgovornost, a ne mržnju, nasilje i destrukciju, zaključuju iz Opštinskog odbora SNS u Surčinu