Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Politika
VUČIĆ SE SASTAO SA BOCAN-HARČENKOM: U toku razgovor predsednika Srbije i ambasadora Ruske Federacije (FOTO)
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.
Sastanak Aleksandra Vučića i Aleksandra Bocan-Harčenka Foto: Ilija Ilić
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Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Kurir.rs
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