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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Ruske Federacije u Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Sastanak Aleksandra Vučića i Aleksandra Bocan-Harčenka Foto: Ilija Ilić

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Kurir.rs

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