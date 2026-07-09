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Novinarka blokaderske TV N1 Žaklina Tatalović razgovarala je sa liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom i tom prilikom, faktički, dobila priznanje od njega da će profesor Milo Lompar biti kandidat takozvane studentske liste na predsedničkim izborima.

Tatalovićeva je postavila pitanje Đilasu u vezi sa Milom Lomparom, odnosno Đilasovim zamerkama profesoru.

- Imali ste tu zamerku na Mila Lompara, zbog čega? Bili ste u koaliciji sa Dverima. Kako to može Boško Obradović, Vuk Jeremić? Kakvi su to, nekako se čini, dvostruki aršini? - pitala je. 

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Milo Lompar na studentskom protestu na Vidovdan 2025. Foto: Printskrin

- Što se tiče gospodina Lompara, naše zamerke su te da on ima stavove sa kojima se mi apsolutno ne slažemo i znate da smo mi stranka, a i deo platforme za evropsku Srbiju koja smatra da je pitanje članstva u Evropskoj uniji jedno od ključnih pitanja u ovom trenutku, pošto nam garantuje zaista promenu života ovde i samo iz jednostavnog razloga što ima potpuno suprotne politike i ne bi mogli takvog kandidata da podržimo - odgovorio je Đilas. 

Tatalović je dalje Đilasa podsetila i da je imao i suprotnu politiku sa drugima.

- Imali ste suprotnu politiku i sa Boškom Obradovićem i to poprilično - istakla je.

- Ali smo tada govorili u savezu za Srbiju, a ne o predsedničkom kandidatu - rekao je Đilas.

Novinarka ga je upitala kakve to sad veze ima, a Đilas je kratko odgovorio:

- Ja mislim da je sve jasno - poručio je. 

Kurir Politika 

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