DA LI JE ĐILAS UPRAVO OTKRIO KANDIDATA "STUDENTSKE LISTE" ZA PREDSEDNIKA?! "Ne bismo mogli takvog kandidata da podržimo" (VIDEO)
Novinarka blokaderske TV N1 Žaklina Tatalović razgovarala je sa liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom i tom prilikom, faktički, dobila priznanje od njega da će profesor Milo Lompar biti kandidat takozvane studentske liste na predsedničkim izborima.
Tatalovićeva je postavila pitanje Đilasu u vezi sa Milom Lomparom, odnosno Đilasovim zamerkama profesoru.
- Imali ste tu zamerku na Mila Lompara, zbog čega? Bili ste u koaliciji sa Dverima. Kako to može Boško Obradović, Vuk Jeremić? Kakvi su to, nekako se čini, dvostruki aršini? - pitala je.
- Što se tiče gospodina Lompara, naše zamerke su te da on ima stavove sa kojima se mi apsolutno ne slažemo i znate da smo mi stranka, a i deo platforme za evropsku Srbiju koja smatra da je pitanje članstva u Evropskoj uniji jedno od ključnih pitanja u ovom trenutku, pošto nam garantuje zaista promenu života ovde i samo iz jednostavnog razloga što ima potpuno suprotne politike i ne bi mogli takvog kandidata da podržimo - odgovorio je Đilas.
Tatalović je dalje Đilasa podsetila i da je imao i suprotnu politiku sa drugima.
- Imali ste suprotnu politiku i sa Boškom Obradovićem i to poprilično - istakla je.
- Ali smo tada govorili u savezu za Srbiju, a ne o predsedničkom kandidatu - rekao je Đilas.
Novinarka ga je upitala kakve to sad veze ima, a Đilas je kratko odgovorio:
- Ja mislim da je sve jasno - poručio je.
Kurir Politika