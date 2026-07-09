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Narodni poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić rekao je da je vređanje penzionera od strane blokadera sramno i da su najstariji građani zaslušili isključivo poštovanje jer su izgradili ovu državu.

Kako je Mrdić kazao jutros za TV Prva, starije generacije su nam ostavile sve u čemu danas uživamo i sramno je ne pokazati poštovanje prema njima.

"To je nešto najsramnije. Te bake i deke su izgradile ovu državu. Ti penzioneri su nam omogućili sve ono u čemu danas uživamo. To su generacije koje su toliko toga postigle i uradile i ostavile nama... Generacije koje su nas i obrazovale i školovale i gradile ovu državu i ovo društvo. Ja se nadam da ćemo mi uspeti barem deo toga budućim generacijama da prenesemo", rekao je Mrdić i nastavio:

"Kada govorimo o bakama i dekama mi moramo da imamo poštovanje, ti penzioneri su se žrtvovali, ti penzioneri su pošteno radili, zarađivali, zaslužili su da uživaju u svojim penzijama, zaslužili su da uživaju družeći se sa svojom decom, unucima, komšijama, prijateljima, da imaju sve privilegije kakve treba da ima jedan penzioner, da imaju redovne i stabilne penzije koje rastu i da imaju uvažavanje".

Kako je Mrdić naglasio, blokaderi su poznati po tome da sve one koji ne misle isto optužuju, vređaju, pa čak i nasrću na njih.

"Onaj koji ne poštuje penzionere i ne poštuje starije, taj ne poštuje ni sebe, taj ne poštuje nikoga", zaključio je Mrdić.

Mrdić je istakao da je izjava blokadera da penzionerima ne treba dati pravo glasa strašna i da se to zove fašistička propaganda jer je zapravo težnja ka tome da jedan sloj društva ne postoji.