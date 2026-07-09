Bivši hrvatski general Ante Prkačin analizirao je situaciju u Srbiji proteklih godinu i po dana, i ocenio da su blokade i protesti pripremljeni a ne spontani, i naglasio da Srbija na čelu države ima dobrog čoveka.

- Ja tvrdim da Srbi i Srbija imaju dobrog čoveka na čelu. Naoružavao Ukrajinu, nije se zamerio Rusima. Ja nisam siguran ko njemu ovo radi, jer ovo što se Srbiji događa, to je odnekud dobro pripremljeno. Nisam siguran da je to došlo iz Moskve ili je to došlo iz Brisela. Ovo nije spontan pokušaj, evo opet govorim o interesu Vučića, ali ja govorim istinu. Uverenja sam sto posto. Šesnaest ljudi poginulo, ovo, ono, levo, desno. U Bosni dozvole da se kopa, da se pola brda iskopa, uzme neko novac na tom kamenu, kamenolomu, izgine puno više ljudi i niko ne mrdne. Vučića dolazio posetiti predsednik Kine, predsednik Indije, Makron, nemački predsednik i tako dalje, a kod nas ne dolazi niko - rekao je Prkačin.