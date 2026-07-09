Slušaj vest

Neotvaranje Klastera 3 ne šalje dobru poruku iz ugla ravnopravnosti građana Srbije, ocenio je pravnik i stručnjak za ljudska prava Milan Antonijević, komentarišući što na jučerašnjoj debati o Srbiji na nivou ambasadora zemalja članica EU nije došlo do konsenzusa u vezi sa otvaranjem ovog klastera.

On je istakao da ovaj klaster obuhvata teme koje su od neposrednog značaja za kvalitet života, jednakost i zaštitu od diskriminacije. Prema njegovim rečima, izostanak saglasnosti država članica predstavlja propuštenu priliku, naročito ako se uzmu u obzir koraci koje Srbija preduzima na svom evropskom putu, pre svega u domenu jačanja institucija i vladavine prava.

- Zato je važno pojačati napore ka boljem razumevanju konteksta i značaja evropskih integracija Srbije, kako unutar Evropskog parlamenta, tako i u svim zemljama članicama EU, kako bi se proces otkočio - naglasio je Antonijević u objavi na Iksu.

Ne propustite Politika NOVI NOŽ U LEĐA SRBIJI: Evo koje su zemlje bile protiv otvaranja Klastera 3 u pregovorima EU sa Srbijom

On je dodao da je ključno poslati jasnu poruku građanima i institucijama da Evropska unija ostaje prostor zajedničkih vrednosti, prava i jednakih mogućnosti.

Antonijević je takođe ukazao na važnost pozitivnih signala koji stižu iz Brisela. Kako navodi, poruke Evropske komisije i komesarke za proširenje Marte Kos o potrebi otvaranja ovog klastera dodatno učvršćuju evropski put Srbije.

Takva podrška, zaključuje Antonijević, daje vetar u leđa domaćim institucijama da nastave sa reformama, jačanjem vladavine prava i unapređenjem zaštite ljudskih prava, ravnopravnosti i jednakosti svih građana.