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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

- Vrlo dobar razgovor sa ambasadorom Ruske Federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom o odnosima između Srbije i Ruske Federacije, kao i o regionalnim i globalnim pitanjima. Posebnu pažnju posvetili smo svim ključnim aspektima bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije - napisao je predsednik nakon sastanka.

- Takođe, Srbija i Rusija štitiće tekovine velike pobede iz Drugog svetskog rata i suprotstaviti se svim pokušajima revizije istorijskih činjenica - zaključio je Vučić.

Kurir.rs

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