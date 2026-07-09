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Što su blokaderi nervozniji, to su suroviji pa ne biraju ni reči, ni uvrede nego ih samo sipaju bez filtera i to na račun najstarijih u ovoj zemlji koji su je decenijama radili i gradili, a iste te blokadere rađali, odgajali, čuvali, školovali i od svojih tadašnjih više nego skromnih ili bolje rečeno jadnih penzija kupovali im makar po čokoladu a njihovim roditeljima pomagali da sastave kraj s krajem u mesecu.

Možda su valjali tad, ali sad očigledno ne valjaju nikako jer blokaderi imaju čvrst stav da im treba ukinuti pravo glasa samo zato što, eto, ne glasaju za njih?! Nego, za Aleksandra Vučića što je i bio povod za hajku na najstarije u Srbiji.

Podsetimo, ostrašćeni blokaderi izrekli su gomilu jezivih uvreda na račun penzionera, a povod je bilo istraživanje u kome se navodi da 800.000 penzionera u Srbiji glasa za predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Foto: Printksrin

Besni zbog svoje nemoći da građanima ove zemlje ponude bilo kakav plan i program kojim bi im eventualno unapredili životni standard, blokaderi su još jednom pribegli onome što najbolje znaju: verbalnom nasilju, pretnjama i uvredama.