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Srbija ponovo nije dobila saglasnost zemalja članica Evropske unije za otvaranje Klastera 3 u pregovorima o članstvu, a kao razlog za blokadu pojedine države navele su pitanja vladavine prava i usklađivanja sa spoljnom politikom Unije.

Više o ovoj temi, za emisiju "Redakcija", govorili su Gordana Čomić, političarka i Aleksandar Gajović, novinar i publicista.

- S obzirom na to da je Klaster 3 već gotovo pet godina spreman za otvaranje, juče ponovo nije bilo saglasnosti. Osam zemalja bilo je protiv, među njima i tri baltičke zemlje, Bugarska i Hrvatska, to mi govori da je Evropska unija ušla u jednu fazu takmičenja, veoma popularnu u Srbiji, a to je takmičenje "ko je gluplji". Mi smo tu već majstori. Ne vidi se baš pobednik, ali je izvesno da, kada na nivou Evropskog parlamenta donesete odluku da nema napretka za Srbiju, a zatim kao razlog navedete da nema dovoljno vladavine prava, slobode, demokratije, slobode medija, da postoji korupcija i nedovoljna usklađenost sa poglavljem 31, šaljete veoma složenu poruku - rekla je Ćomić.

Gordana Čomić političarka Foto: Kurir Televizija

Poruke Brisela i reakcije koje mogu imati suprotan efekat

Čomić je ukazala na moguće posledice odluka EU i način na koji se one odražavaju na političku atmosferu u Srbiji.

- Poglavlje 31 je pri tome vrlo stidljivo pomenuto. Problem je u tome što takav pristup može da proizvede suprotan efekat. Kada građanima Srbije pošaljete poruku da ste protiv vlasti, a istovremeno ne pravite razliku između institucija, vlasti i građana, onda se zapravo dodatno učvršćuje podrška onima koji su na vlasti. Koji građani su tu prihvaćeni? Oni koji podržavaju vlast? Oni koji je ne podržavaju, ali takođe imaju drugačiji stav prema usklađivanju sa evropskom politikom? To su pitanja na koja mora da se odgovori - kaže ona.

Gajović je ocenio da je odluka bila očekivana, ali da je ključno pitanje način na koji je u izveštaju predstavljen napredak Srbije.

- Slažem se sa gospođom Čomić da je ovo bilo očekivano. Međutim, nije ključno pitanje samo razumevanje odluke koja je doneta, već na osnovu čega je ona doneta. Ta odluka je zasnovana na izveštaju, a tu dolazimo do suštine problema - ko je taj izveštaj pripremao i kako je u njemu predstavljen napredak Srbije. Reč je o izveštaju Tonine Picule, za kog smatram da ne želi da vidi ono što je Srbija uradila između dva izveštajna perioda. Ne tražimo da neko bude pristrasan u korist Srbije, već samo da objektivno sagleda napredak i promene koje su napravljene - naveo je.

Aleksandar Gajović, novinar i publicista Foto: Kurir Televizija

- Ono što mi je posebno privuklo pažnju jeste stav baltičkih zemalja koje su bile među onima koje su se protivile otvaranju Klastera 3. Kao jedan od razloga navodi se i to što Srbija nije uvela sankcije Ruskoj Federaciji. Kada uzmete u obzir da upravo baltičke zemlje Rusiju vide kao jednu od najvećih bezbednosnih pretnji i da postoji strah od mogućeg ugrožavanja njihove bezbednosti, onda taj stav dobija dodatnu težinu. Taj kontekst mora da se uzme u obzir prilikom analize odluke - za emisiju "Redakcija", zaključio je Gajović.

02:42 PICULA NE ŽELI DA VIDI NAPREDAK SRBIJE! Stručnjaci o novim detaljima odluke iz Brisela: Baltičke zemlje, Hrvatska i Bugarska nas stopirale zbog Rusije? Izvor: Kurir televizija

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