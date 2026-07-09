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- Svako ima pravo da bude šta god hoće, da se izjašnjava kako god da želi, nemam nikakav problem sa tim, kazao je predsednik Srbije  Aleksandar Vučić u sinoćnjem gostovanju u Dnevniku 2.

- Ja mislim da je mnogo lepo biti i Bošnjak i Hrvat i sve drugo, a posebno je lepo biti Srbin, i meni je to nešto najlepše. Ako tebi nije lepo i ne ponosiš se time što si Srbin po rođenju, što su ti otac i majka Srbi, pa hoćeš da budeš nešto drugo, nešto uspešnije, nemam nikakav problem da bude to.

- Imamo mi nekog fudbalskog trenera, on uzeo italijansko ime i prezime, pošto se valjda stideo srpskog imena i prezimena. Kratko mu je trajala ta radost i ti uspesi; propao je brzo. Tako to ide sa onima koji se svog roda odreknu, zaključio je Vučić.

 Kurir.rs

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