- Ja mislim da je mnogo lepo biti i Bošnjak i Hrvat i sve drugo, a posebno je lepo biti Srbin, i meni je to nešto najlepše. Ako tebi nije lepo i ne ponosiš se time što si Srbin po rođenju, što su ti otac i majka Srbi, pa hoćeš da budeš nešto drugo, nešto uspešnije, nemam nikakav problem da bude to.