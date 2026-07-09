Premijera emisije „Od iluzije do spoznaje – Razotkrivanje hidre“ biće emitovana večeras od 20 časova na Dokumentarna TV. Gost prve epizode je Vukša Dragović.
Politika
VEČERAS TAČNO U 20 SATI! Novi serijal na Dokumentarnoj TV - "Od iluzije do spoznaje": Pogledajte u prvoj epizodi kako je razotkrivena hidra
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Premijera emisije "Od iluzije do spoznaje – Razotkrivanje hidre" biće emitovana danas, 9. jula 2026. godine, od 20 časova na Dokumentarna TV.
U specijalu „Od iluzije do spoznaje“ otvaraju se pitanja koja poslednjih meseci duboko dele javnost: ko oblikuje političku scenu, kako nastaju pokreti, gde prestaje građanska energija, a gde počinju interesi, uticaji i manipulacije?
U prvoj epizodi – Razotkrivanje Hidre, gost Vukša Dragović govori o svojim saznanjima, arhivi koju je godinama prikupljao, društvenim mrežama, studentskim blokadama, opoziciji, nevladinom sektoru i borbi za istinu u vremenu duboke polarizacije.
Kurir.rs
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