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Premijera emisije "Od iluzije do spoznaje – Razotkrivanje hidre" biće emitovana danas, 9. jula 2026. godine, od 20 časova na Dokumentarna TV.

U specijalu „Od iluzije do spoznaje“ otvaraju se pitanja koja poslednjih meseci duboko dele javnost: ko oblikuje političku scenu, kako nastaju pokreti, gde prestaje građanska energija, a gde počinju interesi, uticaji i manipulacije?

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Premijera emisije "Od iluzije do spoznaje – Razotkrivanje hidre" Izvor: Privatna arhiva

U prvoj epizodi – Razotkrivanje Hidre, gost Vukša Dragović govori o svojim saznanjima, arhivi koju je godinama prikupljao, društvenim mrežama, studentskim blokadama, opoziciji, nevladinom sektoru i borbi za istinu u vremenu duboke polarizacije.

Kurir.rs

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