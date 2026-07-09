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VIŠI SUD U BEOGRADU U IME NARODA Sudija pojedinac Vladimir Miletić, u parnici tužioca Sava Manojlovića iz Beograda, čiji je punomocnik Ognjen Đurić, advokat iz Beograda, protiv tuženih MONDO INC doo Beograd i Rajka Nedića iz Beograda, čiji je zajednički punomoćnik Aleksandar Petrović, advokat iz Beograda, radi naknade štete i dr., vrednost predmeta spora 120.000,00 dinara, nakon održane glavne i javne rasprave zakljucene dana 23.12.2025. godine, doneo je PRESUDU

OBAVEZUJU SE tuženi MONDO INC doo Beograd i Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu Savu Manojloviću iz Beograda na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, povodom teksta objavljenog na internet portalu www. kurir.rs dana 27.05.2024. godine pod nalsovom „BIĆE JOŠ PARA OD ROKFELERA Za srbomrsce sa Kosova Vučić bizaran, a Savo principijelan i zreo! Zna Savo zašto LAŽE U KORIST PRIŠTINE!", solidarno isplate iznos od 70.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 23.12.2025. godine do konačne isplate, u roku od 15 dana od prijema prepisa presude, pod pretnjom izvršenja.

ODBIJA SE tužbeni zahtev tužioca Sava Manojlovića iz Beograda kojim je tražio da se obavežu tuženi MONDO INC doo Beograd i Rajko Nedić iz Beograda da tužiocu na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog povrede časti i ugleda, povodom teksta objavljenog na internet portalu www.kurir.rs dana 27.05.2024. godine pod nalsovom "BIĆE JOŠ PARA OD ROKFELERA Za srbomrsce sa Kosova Vućić bizaran, a Savo principijelan i zreo! Zna Savo zašto LAŽE U KORIST PRIŠTINE!", preko dosudenog iznosa od 70.000,00 dinara, solidarno isplate iznos od još 50.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom od 23.12.2025. godine do konačne isplate.

OBAVEZUJE SE tuženi Rajko Nedić iz Beograda da uvod i izreku pravnosnažne presude objavi bez komentara i bez odlaganja, o svom trošku, na intrenet portalu www.kurir.rs, a najkasnije u drugom narednom izdanju od dana pravnosnažnosti presude, pod pretnjom novčanog kažnjavanja u iznosu od 50.000,00 dinara.