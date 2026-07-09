Slušaj vest

Vlasti u Crnoj Gori ne prestaju sa potezima kojima jasno pokazuju svoj neprijateljski stav prema Srbiji i srpskom narodu.

Poslednji u nizu je organizovanje "Međunarodnog dana sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici", koji organizuje Skupština Crne Gore.

Foto: Printscreen

Ista ona Skupština na čijem se čelu nalazi Andrija Mandić, koga su glasovi srpskog naroda doveli na vlast, a kome on vraća tako što ga imenuje "genocidnim".

U sklopu ovog sramnog događaja, potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković otvorio je izložbe „Priče iz Srebrenice” i „Detinjstvo u ratu: Crteži iz Srebrenice”, posvećene 11. julu – "Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici 1995. godine."