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Vlasti u Crnoj Gori ne prestaju sa potezima kojima jasno pokazuju svoj neprijateljski stav prema Srbiji i srpskom narodu.

Poslednji u nizu je organizovanje "Međunarodnog dana sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici", koji organizuje Skupština Crne Gore.

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Foto: Printscreen

Ista ona Skupština na čijem se čelu nalazi Andrija Mandić, koga su glasovi srpskog naroda doveli na vlast, a kome on vraća tako što ga imenuje "genocidnim".

U sklopu ovog sramnog događaja, potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković otvorio je izložbe „Priče iz Srebrenice” i „Detinjstvo u ratu: Crteži iz Srebrenice”, posvećene 11. julu – "Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici 1995. godine."

Tamošnjim vlastima očigledno je bilo malo proterivanje srpskog jezika iz Ustava, pa su odlučili da još jednom, po 4. put, Srbiju i srpski narod proglase "genocidnom".

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