NOVI SKANDAL! Skupština Crne Gore organizuje sramnu izložbu u kojoj Srbiju opet proglašava "genocidnom": I to ona Skupština na čijem je čelu Andrija Mandić!
Vlasti u Crnoj Gori ne prestaju sa potezima kojima jasno pokazuju svoj neprijateljski stav prema Srbiji i srpskom narodu.
Poslednji u nizu je organizovanje "Međunarodnog dana sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici", koji organizuje Skupština Crne Gore.
Ista ona Skupština na čijem se čelu nalazi Andrija Mandić, koga su glasovi srpskog naroda doveli na vlast, a kome on vraća tako što ga imenuje "genocidnim".
U sklopu ovog sramnog događaja, potpredsednik Skupštine Crne Gore Mirsad Nurković otvorio je izložbe „Priče iz Srebrenice” i „Detinjstvo u ratu: Crteži iz Srebrenice”, posvećene 11. julu – "Međunarodnom danu sećanja i obeležavanja genocida u Srebrenici 1995. godine."
Tamošnjim vlastima očigledno je bilo malo proterivanje srpskog jezika iz Ustava, pa su odlučili da još jednom, po 4. put, Srbiju i srpski narod proglase "genocidnom".