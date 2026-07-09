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Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa ambasadorom Sjedinjenih Meksičkih Država u Srbiji Karlosom Feliksom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i jačanju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Premijer Macut je istakao da Srbija visoko ceni principijelan stav Meksika i doslednu podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, kao i nepromenjenu poziciju u pogledu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova.

Na sastanku je ocenjeno da dve zemlje neguju tradicionalno prijateljske odnose, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju.

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