Politika
PREMIJER MACUT SA MEKSIČKIM AMBASADOROM: Cenimo principijelan stav i doslednu podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije
Slušaj vest
Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut razgovarao je danas sa ambasadorom Sjedinjenih Meksičkih Država u Srbiji Karlosom Feliksom o daljem unapređenju bilateralnih odnosa i jačanju saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.
Premijer Macut je istakao da Srbija visoko ceni principijelan stav Meksika i doslednu podršku očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, kao i nepromenjenu poziciju u pogledu nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova.
Na sastanku je ocenjeno da dve zemlje neguju tradicionalno prijateljske odnose, zasnovane na međusobnom poštovanju i razumevanju.
Reaguj
Komentariši