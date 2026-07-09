Slušaj vest

Blokaderima je vređanje žena u Skupštini Srbije postao manir! To nijednom nikome ne bi smelo da se omakne, a blokaderskim poslanicima to sad već prelazi u naviku i to usred parlamenta!

Danas se Branko Lukić, poslanik pokreta "Mi snaga naroda, prof. dr Branimir Nestorović", na sednici obrušio na žene.

"Ovo kao da su pisale žene, uz svo dužno poštovanje ženama koje nikada nisu videle. Ne govorim o ženama koje pucaju", sramotne su bile Lukićeve reči.

Na to je žustro reagovala predsednica Skupštine Ana Brnabić.

"Ja zaista ne razumem koji je vaš problem sa ženama. Za ovo ste dobili opomenu. Imate ovde ženu koja verovatno zna o vatrenom oružju više nego vi tri puta. Tako da dobili ste opomenu, pa dalje pričajte o ženama tako", rekla je Ana Brnabić.

Ona je nastavila da govori u ime napadnutih žena podsećajući na ranije uvrede pojedinih voditeljki i gošći na televiziji.

"Ja ću odgovoriti u ime žena u čiju odbranu želim da stanem. Ovo je vama percepcija. Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge? Gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani? Sa štajge, ne kaže prostitutke. Dobro. Neka čuju žene šta mislite o njima", rekla je Ana Brnabić.

Podsetimo, ovo nije prvi put da blokaderi vređaju žene.

Foto: Kurir

Setite se haosa u parlamentu kada je predsednik Novog DSS Miloš Jovanović povredio trudnicu!