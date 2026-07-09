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Predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević je u Skupštini Crne Gore poručio da će srpski jezik vaskrsnuti, nakon što je Skupština izglasala promene Ustava.

- Ja neću baš pričati o pomirenju i o zagrljajima sa jedne i sa druge strane, jer ja nemam s kim ni da se mirim, jer se ni sa kim nisam svađao. Meni su uglavnom skidali imunitet, tukli me na ulicama, zatvarali, procesuirali, tako da zašto bih se ja sa nekim mirio pod principom "Đura će ti oprostiti što te je tukao"? A ovi koji misle da treba da se mire i da se zagrle sa jedne i sa druge strane, uvek imaju Satlera kao neku vrstu političke duge ispod koje će da protrče i sve će razlike biti izbrisane - rekao je, između ostalog, Knežević.

- Ako Crna Gora uđe u Evropsku uniju, a ne izmenimo Ustav i srpski jezik ne bude službeni, desiće se sledeće - samo će crnogorski jezik biti službeni i srpski jezik nikad neće biti službeni u EU -kazao je on i dodao da je to nepravda za lingvističku većinu.

Istakao je da nemaju nameru da odustanu od borbe.

„Nemamo ništa protiv ove većine koja se napravila oko ustavnih promena, ali sigurno nećemo odustati od onoga što smo obećali građanima, a to je zaštita interesa srpskog naroda po svaku institucionalnu cenu“, rekao je Knežević.

Dodao je da je sve počelo krađom na predsedničkim izborima 1997.

„Zatim se nastavio sa bombardovanjem SRJ od NATO alijanse ka kojoj su svi pohrlili u Istanbul. Tadašnji predsednik Crne Gore je u oktobru na Savetu bezbednosti glasao da se Jugoslavija brani svim raspoloživim sredstvima a kad je počelo bombardovanje, odneo je sve vojne tajne u Brisel i do dana današnjeg nije odgovarao. Godinu dana nakon toga, Crnogorci su ubili Pavla Bulatovića jer je želio da zaustavi šverc cigareta“, naveo je Knežević podsećajući i na brojne druge likvidacije.

Dok je opozicija bila na ulici, Milo Đukanović i Ranko Krivokapić su bez učešća opozicije krivotvorili rezultate iz popisa 2003. na način što su uveli maternji jezik, ukinuli trobojku i doneli himnu Sekule Drljevića, a 27 profesora u Nikšiću ostaje bez posla.

„Sve je to bio uvod u pokradeni referendum čiji je državnopravni status utemeljen. Nemamo nameru da ga preispitujemo, ali želim da podsetim na Belu knjigu o zloupotrebama što je dokaz da je referendum pokraden. U Beloj knjizi piše sve kako je pokraden referendum. Ali, ono što se desilo 2007. godine kada je donesen najantisrpskiji dokument je vrhunac svega što sam nabrojao jer je u tom dokumentu Ranka Krivokapića srpski jezik kao većinski izbačen iz službenog kao normiranog i stavljen je na margine. Uvedena je samo jedna državna zastava, ovaj alaj barjak, a izbačena je ona iz Ustava 1905. i Ustava 1992. godine. Himna nam je ratnog zločinca Sekule Drljevića a ukinuta mogućnost da dobijemo dvojno državljanstvo. I sada kada govore o Ustavu kao vrhunskom dokumentu jasno je da se radi o diskriminaciji. Zatim smo 2008. godine onako kako mi znamo zabili nož u leđa Srbiji priznajući Kosovo“, naveo je Knežević.

Kazao da je ima predlog za promenu Ustava iz 2011. godine.