Poslanici će na vanrednom zasedanju razmatrati amandmane na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, nakon čega sledi glasanje o svih 18 tačaka dnevnog reda.
Politika
NASTAVLJA SE VANREDNO ZASEDANJE SKUPŠTINE: Pred poslanicima nova rasprava, sledi i glasanje
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Rad Narodne skupštine Srbije biće nastavljen danas raspravom o amandmanima na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.
Poslanici su u četvrtak završili raspravu o amandmanima na izmene Krivičnog zakonika, Predlog zakona o oružju i municiji, izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i na Predlog zakona o roditeljima negovateljima.
Na dnevnom redu vanrednog zasedanja nalazi se ukupno 18 tačaka, a podneto je više od 300 amandmana. Po završetku rasprave o svim amandmanima, poslanici će se u danu za glasanje izjasniti o svim predloženim tačkama.
Vanredno zasedanje Narodne skupštine počelo je 6. jula.
Kurir.rs
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