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Rad Narodne skupštine Srbije biće nastavljen danas raspravom o amandmanima na Predlog zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Poslanici su u četvrtak završili raspravu o amandmanima na izmene Krivičnog zakonika, Predlog zakona o oružju i municiji, izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i na Predlog zakona o roditeljima negovateljima.

Na dnevnom redu vanrednog zasedanja nalazi se ukupno 18 tačaka, a podneto je više od 300 amandmana. Po završetku rasprave o svim amandmanima, poslanici će se u danu za glasanje izjasniti o svim predloženim tačkama.

Vanredno zasedanje Narodne skupštine počelo je 6. jula.

Kurir.rs

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