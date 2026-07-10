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Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje kampanju Udruženja novinara Srbije (UNS) usmerenu protiv novinarke Andree Veskov.

Kako se navodi u saopštenju ANS-a, poslednje reagovanje UNS-a predstavlja očigledan pokušaj zamene teza i odbrane ličnih interesa pojedinaca pod lažnim plaštom ugroženosti novinarske profesije.

- Novinarka Andrea Veskov je u svojoj autorskoj emisiji "Paralela" objavila neoborive dokaze o sponzorstvu blokaderskih portala u Valjevu od pojedinih državnih firmi, nakon čega je usledila reakcija nadležnih institucija i prekida finansiranja. Ipak, u saopštenju UNS-a stoji da je objavljivanje informacije o finansiranju kao i reakcija nadležnih organa targetiranje i napad na medijske slobode, kao i apel da se hitno primene najoštrije mere protiv novinarke Andree Veskov - navodi se.

ANS na kraju svog saopštenja upozorava javnost da ne naseda na fingiranu solidarnost koja služi za pokrivanje privatne koristi i političkog aktivizma lokalnih medija.

Kurir.rs

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