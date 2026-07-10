Slušaj vest

Portal "Ko si, bre, ti", koji je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao što je i obećano, danas je zvanično počeo sa radom. 

Platforma je dostupna na adresi www.kosibreti.rs, a namenjena je anonimnom prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.

Screenshot 2026-07-10 092627.jpg
Portal Ko si bre ti Foto: Printscreen

Sistem je projektovan tako da korisnici mogu da podnesu prijavu bez registracije, ostavljanja ličnih podataka, praćenja aktivnosti ili evidentiranja IP adrese, čime bi anonimnost prijavilaca trebalo da bude u potpunosti zaštićena.

Sve što treba da uradite da biste podneli prijavu je da kliknete na dugme "Podnesi sigurnu prijavu", nakon čega se otvara novi prozor gde se možete anonimno prijaviti i podneti prijavu.

Screenshot 2026-07-10 092749.jpg
Portal Ko si bre ti Foto: Printscreen

Potom birate šta prijavljujete - bahato ponašenje funkcionera, korupciju ili nešto treće.

Ako prijavljujete bahato ponašenje funkcionera, sistem vam nudi kratku formu u kojoj popunjavate polja u kojima precizirate šta, kad i gde se dogodilo.

Ista procedura je i u drugim slučajevima.

Kurir Politika 

Ne propustitePolitikaKO STE, BRE, VI?! BLOKADERI ISKOPIRALI VUČIĆEVU IDEJU o sajtu za prijavljivanje nesavesnih funkcionera, pa je pretvorili u poligon za napade
Blokaderi Slavija (12).jpeg
Politika"PORTAL 'KO SI BRE TI' POČINJE DA RADI U 30. JUNA" Vučić: Problem je to što se ne pokazuje dovoljno brige o ljudima
Screenshot 2026-06-25 230454.png
PolitikaKAD SU SE ŽRTVOVALI I GINULI ZA DRŽAVU BILI SU DOBRI, A DANAS SU ZA BLOKADERE VIŠAK! Dok Vučić penzionerima vraća istorijski dug, druga strana ih naziva STOKOM
Aleksandar Vučilč Blokaderi Nasilje.jpg
PolitikaDA LI ĆE LOMPAR UĆI U TRKU ZA ANDRIĆEV VENAC? Neprihvatljiv za Đilasa, za analitičare nemoguća misija: Kako da bude na listi iza koje stoje Gruhonjić i Picula!?
lompar Beta Milos Miskov.jpg