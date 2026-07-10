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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Meksičkih Država Karlosom Feliksom Koronom.

Sastanak će biti održan u 10.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Kurir.rs

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