Predsednik Srbije sastaje se sa meksičkim ambasadorom u Beogradu, a razgovor je zakazan za 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Politika
VUČIĆ DANAS SA AMBASADOROM MEKSIKA: Predsednik Srbije se sastaje sa Karlosom Feliksom Koronom u 10 časova
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Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Meksičkih Država Karlosom Feliksom Koronom.
Sastanak će biti održan u 10.00 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.
Kurir.rs
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