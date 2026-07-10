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U holu Skupštine Crne Gore prvi put ove godine postavljena je izložba posvećena godišnjici zločina u Srebrenici, pod nazivom "Priče iz Srebrenice" i "Detinjstvo u ratu: Crteži iz Srebrenice".

Izložbu je sinoć otvorio potpredsednik parlamenta Mirsad Nurković, koji je istakao da je ovo prvi ovakav događaj u zgradi Skupštine, ali da nije prvi put da se u najvišem zakonodavnom domu govori o zločinu u Srebrenici.

Nurković je podsetio da je Skupština Crne Gore usvajanjem sramne "Rezolucije o genocidu u Srebrenici", kako je naveo, jasno potvrdila da se "istina ne može relativizovati i da dostojanstvo žrtava ne sme biti predmet političkih kalkulacija". Dodao je da je Crna Gora podržala i Rezoluciju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija kojom je 11. jul proglašen Međunarodnim danom sećanja.

Prema njegovim rečima, ova izložba predstavlja nastavak opredeljenja da kultura sećanja bude sastavni deo demokratske kulture i odgovornosti prema budućim generacijama.

Nurković je zahvalio svim prisutnima koji, kako je rekao, svojim dolaskom čuvaju istinu i dostojanstvo žrtava, poručivši da sećanje "nije okrenuto prošlosti, već budućnosti".

On je zaključio da "mir nikada ne sme biti shvaćen kao nešto što se podrazumeva" i da je zaštita ljudskog dostojanstva svakodnevna obaveza svih, uz poruku da Srebrenica "nikada, nigde i nikome ne sme biti ponovljena", objavljeno je na portalu crnogorskog parlamenta.

Na otvaranju izložbe obratio se i ministar pravde Bojan Božović, koji je podsetio da je Crna Gora usvajanjem Rezolucije o genocidu u Srebrenici, kako je naveo, potvrdila posvećenost kulturi sećanja, poštovanju žrtava i suprotstavljanju negiranju genocida.

Božović je istakao da je reč o "pitanju civilizacijske, pravne i moralne odgovornosti", dodajući da organizovanje ovakvih događaja u Skupštini Crne Gore šalje jasnu poruku da "država ostaje opredeljena za istinu, pravdu, pomirenje i poštovanje svake žrtve".