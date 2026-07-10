Predsednik Srbije sastao se sa meksičkim ambasadorom u Beogradu, a razgovor je počeo u 10 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike.
Politika
VUČIĆ SE SASTAO SA AMBASADOROM MEKSIKA: Predsednik razgovarao sa Karlosom Feliksom Koronom o daljem jačanju saradnje naših zemalja
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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Meksičkih Država Karlosom Feliksom Koronom.
Sastanak, koji je počeo nešto posle 10 časova, održan je u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.
Ambasador Feliks Korona juče se sastao sa premijerom Srbije prof. dr Đurom Macutom, a tom prilikom je podsetio da se ove godine navršava 80 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja i naglasio da je Meksiko posvećen daljem jačanju saradnje sa Srbijom.
Kurir.rs
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