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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Meksičkih Država Karlosom Feliksom Koronom.
Sastanak, koji je počeo nešto posle 10 časova, održan je u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Ambasador Feliks Korona juče se sastao sa premijerom Srbije prof. dr Đurom Macutom, a tom prilikom je podsetio da se ove godine navršava 80 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa dveju zemalja i naglasio da je Meksiko posvećen daljem jačanju saradnje sa Srbijom.

Kurir.rs

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