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- Pre sat vremena počela je sa radom platforma www.kosibreti.rs! Hvala vam na poverenju! - naveo je predsednik u opisu objave.

Predsednik je istakao kako je veoma uzbuđen povodom pokretanja ove platforme.

- Pre tačno sat vremena krenula je platforma 'Ko si, bre, ti?' i veoma sam uzbuđen i srećan što vidim neverovatne rezultate. Za sat vremena imamo 23 prijave i vidite kako sve ovde transparentno stoji, kako sistem radi, kako da podnesete prijavu, kako se ona podnosi, hoćete li anonimnost, kakva je odgovornost, šta je javni interes, šta možete da prijavite... Ovde odgovarate da li vam je prijava anonimna. Mi nećemo na sve uvek moći da odgovorimo, ali ćemo dati sve od sebe da odgovorimo na sve. Da li kroz našu reakciju u javnosti ukoliko ste želeli da ostanete anonimni, ili vama lično, ali ćete videti da želimo nešto da popravimo i da sebe menjamo u krajnjoj liniji i da se ponašamo odgovornije i ozbiljnije - rekao je predsednik Vučić.

- Vidite da sam nekoliko već otvorio, moj tim će svaku da otvori, a ja ću svaku prijavu na kraju da pogledam. I srećan sam zbog onoga što sam video - to je ono što sam tražio. Neki su se žalili na rotacije, neki na parkiranje, neki su se žalili na bahatost predsednika opštine koji stalno viče na ljude koji mu se suprotstavljaju i imaju drugačiji stav i mišljenje - dodao je.

Foto: Printskrin

- Mnogo, mnogo važno i mnogo sam srećan, uzbuđen iskreno, i nadam se da ćemo ovim pre svega uspeti da pokažemo da nam je briga o građanima ono što je najvažnije. Mnogo vam hvala na svemu, pre svega na poverenju, a ovo će da traje dugo, dugo, dugo. Važno je da razumemo da ljudi ne moraju da trpe našu bahatost, već da mi moramo da budemo neuporedivo odgovorniji i neuporedivo ozbiljniji. Velika stvar i želim da podstaknem vašu hrabrost, da izađete sa stvarima, da izbacite iz sebe ono što vas muči, a mi se nećemo naljutiti čak i kada niste u pravu, čak i kad ste prestrogi u svojoj oceni, ali ćemo mi morati da pažljivo merimo svaku vašu reč i da pokušamo da izađemo u susret i, kao što rekoh, sebe da promenimo - zaključio je predsednik.