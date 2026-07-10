APOSTOLOVIĆ: Srbija ispunila i dodatne uslove za otvaranje klastera 3
Rukovodilac Operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, glavni pregovarač i šef Misije Srbije pri EU Danijel Apostolović održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa.
Kada je reč o otvaranju Klastera 3, Apostolović je rekao da je Srbija ispunila i dodatne uslove u tom cilju, što je Evropska komisija prepoznala i ponovo preporučila da se pomenuti klaster otvori.
Danijel Apostolović je naglasio da je odluka sada na državama članicama da daju saglasnosti za njegovo otvaranje i dodao da Srbija mora da nastavi da radi i na ostalim elementima pregovaračkog procesa i da je ispunjavanje preporuka iz redovnog Godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2025. u svim oblastima i klasterima, odnosno poglavljima, od ključnog značaja, navodi se u saopštenju Ministarstva za evropske integracije.
Dodaje da je tokom sastanka razmotren i dosadašnji napredak u realizaciji preporuka iz pomenutog izveštaja, kao i aktivnosti koje je neophodno okončati u narednom periodu, imajući u vidu da je kraj avgusta rok za dostavljanje priloga Evropskoj komisiji, odnosno informacija o preduzetim koracima.
Navodi se i da je Apostolović podsetio da je preostalo još malo vremena do isteka roka i pozvao sve nadležne institucije da u narednim nedeljama ulože maksimalan napor kako bi Srbija predstavila što bolje rezultate u tom pogledu.
On je ponovio i da svaka institucija mora da preuzme punu odgovornost za aktivnosti koje su u njenoj nadležnosti. Zaključujući sastanak, Apostolović je najavio i da će se narednom godišnjem izveštaju Evropske komisije pristupiti na drugačiji, proaktivan način.
Kako je naveo, aktivnosti na ispunjavanju preporuka počeće odmah po objavljivanju izveštaja, uz uspostavljanje sistema redovnog mesečnog praćenja realizacije, da bi se obezbedila veća efikasnost, pravovremeno otklanjanje uočenih nedostataka i kontinuirani napredak u procesu pristupanja Srbije EU.
Kurir Politika/mei.gov.rs