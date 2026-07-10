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Rukovodilac Operativnog tima za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, glavni pregovarač i šef Misije Srbije pri EU Danijel Apostolović održao je još jedan sastanak sa predstavnicima pregovaračkih grupa.

Kada je reč o otvaranju Klastera 3, Apostolović je rekao da je Srbija ispunila i dodatne uslove u tom cilju, što je Evropska komisija prepoznala i ponovo preporučila da se pomenuti klaster otvori.

Danijel Apostolović je naglasio da je odluka sada na državama članicama da daju saglasnosti za njegovo otvaranje i dodao da Srbija mora da nastavi da radi i na ostalim elementima pregovaračkog procesa i da je ispunjavanje preporuka iz redovnog Godišnjeg izveštaja Evropske komisije za 2025. u svim oblastima i klasterima, odnosno poglavljima, od ključnog značaja, navodi se u saopštenju Ministarstva za evropske integracije.

Dodaje da je tokom sastanka razmotren i dosadašnji napredak u realizaciji preporuka iz pomenutog izveštaja, kao i aktivnosti koje je neophodno okončati u narednom periodu, imajući u vidu da je kraj avgusta rok za dostavljanje priloga Evropskoj komisiji, odnosno informacija o preduzetim koracima.

Foto: Printscreen mei.gov.rs

Navodi se i da je Apostolović podsetio da je preostalo još malo vremena do isteka roka i pozvao sve nadležne institucije da u narednim nedeljama ulože maksimalan napor kako bi Srbija predstavila što bolje rezultate u tom pogledu.

On je ponovio i da svaka institucija mora da preuzme punu odgovornost za aktivnosti koje su u njenoj nadležnosti. Zaključujući sastanak, Apostolović je najavio i da će se narednom godišnjem izveštaju Evropske komisije pristupiti na drugačiji, proaktivan način.