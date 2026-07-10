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Portal "Ko si bre ti" počeo je sa radom, što znači da građani od danas mogu anonimno da prijave korupciju, zloupotrebe i bahato ponašanje javnih funkcionera putem nove platforme dostupne na adresi www.kosibreti.rs. Sistem je osmišljen tako da omogući visok nivo zaštite identiteta podnosioca prijave, bez registracije, ostavljanja ličnih podataka ili evidentiranja IP adrese.

Platforma, čije je pokretanje ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, namenjena je prijavljivanju korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa, a zasnovana je na platformi GlobaLeaks, koja se koristi u brojnim evropskim državama i institucijama.

Bez registracije, bez ostavljanja ličnih podataka

Prijava se podnosi bez registracije, bez ostavljanja ličnih podataka, bez praćenja korisnika, bez registrovanja IP adrese onih koji prijavljuju i bez prikupljanja informacija koje bi mogle da otkriju identitet podnosioca prijave.

Zahvaljujući ovakvoj kriptovanoj (šifrovanoj) arhitekturi, sistem obezbeđuje visok nivo anonimnosti, poverljivosti i tehničke zaštite, zbog čega predstavlja jedno od najbezbednijih dostupnih rešenja za prijavljivanje korupcije, zloupotreba i drugih nepravilnosti od javnog interesa.

Foto: Printskrin

Portal "Ko si bre ti" zasnovan je na platformi GlobaLeaks, globalno priznatom rešenju koje se koristi u najosetljivijim institucionalnim i antikorupcijskim sistemima širom Evrope.

Ovakav sistem koriste institucije i javni sektor u više evropskih država, među kojima su Italija, Nemačka, Španija, Francuska, Danska i Grčka, kao i brojne antikorupcijske agencije, državni organi, javne službe i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Platforma je preporučena i od strane Evropske komisije, a među korisnicima su italijanska Nacionalna antikorupcijska agencija ANAC, Agencija za digitalnu Italiju, Nacionalna agencija za sajber bezbednost Italije, Savezna kancelarija za pravosuđe u Nemačkoj i Nacionalna agencija za transparentnost u Grčkoj.

Smernice

Pre nego što podnesete prijavu, imajte na umu:

Ako želite da ostanete anonimni, nemojte unositi lične podatke u opis prijave.

Ne šaljite prijavu sa službenog računara ili telefona ako postoji rizik da je vaš pristup nadziran.

Pripremite dokaze unapred.

Sačuvajte pristupni kod koji ćete dobiti nakon slanja prijave, ako želite da pratite status prijave.

Pristupni kod je važan

Pristupni kod Posle podnošenja prijave dobićete jedinstveni pristupni kod. Taj kod je potreban da ponovo pristupite prijavi, pratite status, pročitate poruke i eventualno dostavite nove informacije. Sačuvajte kod odmah i nemojte ga deliti sa drugim licima. Kod se prikazuje samo jednom, odmah nakon slanja prijave.

Potreban je za ponovni pristup i praćenje statusa prijave.

Bez koda nećete moći naknadno da pristupite prijavi.

PRIJAVA U PET KORAKA

Klikom na dugme "Podnesi sigurnu prijavu" prelazite na posebno bezbednosno zaštićen sistem za podnošenje prijava koji garantuje anonimnost podnosioca.

1. Izaberite oblast prijave

Foto: Printscreen/kosibreti.rs

Najpre odaberite kategoriju koja najbolje opisuje problem koji želite da prijavite – bahatost javnih funkcionera, korupcija ili ostalo (sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti).

2. Opišite događaj

Foto: Printscreen/kosibreti.rs

U narednom koraku potrebno je da unesete kratak naslov prijave, kao i da detaljno opišete šta se dogodilo, kada se dogodilo i gde se dogodilo. Što je opis precizniji, prijava će sadržati više korisnih informacija.

3. Unesite podatke o institucijama i licima

Foto: Printscreen/kosibreti.rs

Zatim je potrebno da navedete naziv institucije, organa ili preduzeća na koje se prijava odnosi, mesto, opštinu ili grad, kao i imena ili funkcije lica koja su uključena u slučaj, ukoliko su vam ti podaci poznati.

4. Dostavite dokaze ako ih imate

Foto: Printscreen/kosibreti.rs

U ovom koraku možete priložiti dokumenta, fotografije, audio ili video zapise, kao i druge materijale koji mogu da potkrepe navode iz prijave.

5. Izaberite način podnošenja prijave

Foto: Printscreen/kosibreti.rs

Na kraju birate da li želite da prijavu podnesete anonimno ili ćete ostaviti kontakt podatke kako bi vas, po potrebi, mogli kontaktirati u vezi sa prijavom.

ŠTA MOŽETE PRIJAVITI

Foto: Printscreen/kosibreti.rs

Bahato ponašanje javnih funkcionera - Korišćenje funkcije, službenih ovlašćenja ili državnih resursa radi lične, političke ili finansijske koristi.

Korupcija - Podmićivanje, trgovina uticajem, nezakonito posredovanje u poslovima državnih organa, zloupotreba javnih ovlašćenja i pribavljanje protivpravne koristi.

Ostalo - Sve druge nezakonite radnje i nepravilnosti koje ne spadaju u korupciju ili bahato ponašanje javnih funkcionera.

23 prijave za sat vremena rada portala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su za sat vremena na platformu "Ko si bre ti?", koja je danas počela sa radom, stigle 23 prijave i istakao da građani na njoj mogu da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, sumnje na korupciju i sve druge nezakonite radnje, nepravilnosti ili ono što im se ne dopada u ponašanju javnih funkcionera.

Predsednik je istakao da će njegov tim svaku prijavu da otvori i da će na kraju i on svaku pogledati, o čemu detaljnije možete čitati u našem izdvojenom tekstu.