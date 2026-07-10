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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti u Nacionalnom dnevniku povodom puštanja u rad nove platforme "Ko si, bre, ti?", namenjene prijavljivanju korupcije, zloupotreba i bahatog ponašanja javnih funkcionera.

- Sada je 87 prijava i, kao što sam rekao, uzbuđen sam i ponosan zbog ovoga jer su ljudi ovde pristupili ozbiljnije nego kada vam neko nešto pošalje na društvene mreže. Ozbiljno su ljudi to shvatili, žalili su se na postupke carinskih službenika, slali dokumentaciju, poslali fotografiju bahatog funkcionera u Pančevu koji parkira svoj auto na trotoar. Nećemo stići na sve da odgovorimo, ali sve ćemo postići uz mnogo truda i napora. Ima žalbi iz Mošorina, ljudi se i predstavljaju, kažu: "Ja sam taj i taj", kažu: "Rađen je gasovod da ja nemam gas", iz svih delova Srbije dobijamo pritužbe.

Foto: Pink

- Ima i na moj račun prijava, kaže: krši Ustav, prelazi ovlašćenja, izgovara neistine, nepotizam... I ja sam sada hteo da se našalim, pripremio sam odgovor, jer piše "dokazi" i sve drugo. Ja sam samo odgovorio da ja mogu da prelazim ulicu na pešačkom prelazu i van pešačkog prelaza, ali ovlašćenja da prelazim ne mogu, to ne postoji u srpskom jeziku, ali spreman sam da nastavim ozbiljan dijalog po tom pitanju.

Foto: Pink

- Ljudi su zabrinuti za pojave u svojoj okolini i suštinske stvari, ali na ono što ne smatram dobronamernim ili politički opravdanim, i na to ćemo odgovoriti, jer to su sve naši građani. Ja sam spreman da uđem u raspravu i da vidimo gde sam ja to prekršio Ustav i gde nisam, jer ja mislim da je važno da i to služi kao neka vrsta prilike da pokažemo ljudima da smo u stanju da razgovaramo, ako već njihovi predstavnici nisu.

Predsednik je istakao da ceo sistem vrlo dobro tehnički funkcioniše i da je veoma zadovoljan kako se sve odvija u ovom trenutku.

- Nikada neću biti do kraja zadovoljan, baš nikada, jer uvek ćemo tražiti više rezultata, a krajnji cilj je da promenimo sebe, svoju svest i svoj odnos prema građanima. Da pokažemo više brige prema ljudima, da budemo svesni i da ne možemo nehajno da parkiramo na trotoaru misleći da to niko neće da primeti zato što opštinski ili gradski parking servis neće da reaguje jer te poznaju kao visokog funkcionera. Male stvari su, u stvari, velike stvari i one govore mnogo o ljudima. Dobio sam nekoliko prijava oko rotacije, to ne možete sasvim da zabranite, a ko god od njih ima rotaciju, nažalost, uvek je koristi. Valjda je to neki poseban statusni simbol, "uspeli smo u životu" i tome slično.

Foto: Pink

- Sutra idem u selo nedaleko od Leskovca, Sinkovce, i tamo smo radili put jer su nas ljudi molili, a baš hoću da odem pre nego što se završi za dan-dva da razgovaram sa meštanima. Da kažem, ne možete sve uvek da ispunite,ali smo ispunili, ali dobio sam u jednoj prijavi kako je do juče izgledala škola i to je sve moglo da se obnovi za 2-5 hiljada evra, sve je bilo zaraslo, niko o tome nije brinuo i sad se pitam kako će to da se rešava jer ja dolazim i zašto neko nije obilazio to pre nego što sam ja najavio svoj dolazak. Ovo će naterati ljude da moraju više pažnje da posvete običnom čoveku. Mnogi se sete pred izbore, mnogi se ne sete nikada, sada je već 88 prijava, poslednja je stigla u 13.08, piše "novo", prethodna je bila 12.56 i tako dalje.

Foto: Pink

- Kada sam se spremao tamo 2008–2012, uvek sam razmišljao kako u Srbiji svako posle par godina misli da je vreme za "neke nove". To nikad nije pravilo, to zavisi od vas, koliko ste spremni i sposobni da preduzmete reforme, koliko ste vredni, marljivi, entuzijastični i, na kraju krajeva, kakve rezultate postižete. Pre svega, ono što utiče na emociju ljudi jeste pokazujete li vi brigu prema svojim ljudima ili ne. Razmislite zašto ljudi nemaju ništa protiv politike koju vodimo na centralnom nivou, a imaju protiv politike na lokalu. Onda je neki problem u našim ljudima, u našem izboru. Ovde nije reč samo o nosiocima javnih funkcija, o onom snimku koji nam je pokazan iz Bačke Palanke. Ja ću uzeti deo ovih stvari gde ću da pokažem bahatost ljudi koje volim, aroganciju ljudi koje volim, i pokazaću ih narodu. Proći će tri-četiri do sedam dana i onda ću da pokažem. Jer ja se ne stidim da otkrivamo svoje slabosti i svoje greške, ja se stidim da mi sebe ne menjamo, stideo bih se da sebe ne popravljamo. I to je suština svega ovoga – da ti ljudi moraju da razumeju da moraju da posvete pažnju građanima. Zato si i izabran, da bi ti bilo teško, a ne da ti bude lako, da se boriš za narod, a ne za sebe.

O penzionerima

Foto: Pink

- Već su pisali i penzioneri. Malo su zabrinuti zbog pretnji da će da im se ukine pravo glasa. Mi ćemo da vodimo mrtvu trku oko mladih ljudi, neću da govorim o starijima. I mladi ljudi su razumeli da je loše kada ih svađate sa starijima. Razmislite koliko smo svi postali otuđeni. Penzionerima da kažem da se ne sekiraju, jer neće biti nikakvih mera protiv njih, jer oni su gradili ovu zemlju, mi smo njima dužni. Da izgovarate rečenicu "priroda će da učini svoje", vi niste čovek, neću da izgovaram reč kojom bih okarakterisao čoveka koji je to izgovorio, prosto niste dobar čovek, to je sve što mogu da kažem, ako vi želite nečiju smrt i mislite da je to jedini način, onda se vi varate. Podrška nama je neuporediva veća kod ljudi preko 45 godina, dakle, zrelih ozbiljnih ljudi koji imaju iskustvo koji znaju šta je država i šta je bilo u prošlosti.

Foto: Pink

O izborima

Foto: Pink

- Zašto bih se krio, moj strah od bilo čega? Ja im sada pružam i parlamentarne i predsedničke izbore. Koliko sam shvatio, oni pobeđuju na parlamentarnim izborima. Koliko sam razumeo, pobeđuju na svim izborima. Mi ćemo da se borimo da ih pobedimo i na jednim i na drugim. Očekujem da imamo dobru utakmicu. Biće teško, imaju podršku spolja, ogromne resurse. Ja verujem u svoj narod koji može da oceni i proceni gde je budućnost njihove zemlje.

- Ne zaboravite, sve je bilo zasnovano na lažima, od narandžaste vode do zvučnog topa. Da im vidite sada izjave u policiji, tužilac i policija će da pokažu i dokažu odakle je krenula cela izmišljotina. Biće vrlo zanimljivih podataka za javnost. Pa Valjevu, izmišljene smrti, pa čitava priča oko Jovanjice. Pa dodate Sarajevo safari. Pa onda čovek kaže: "Ako je dva posto tačno, ja ne mogu da budem uz ovoga." Srećom, dolazi vreme odgovornosti. Smenjeno je na stotine lica koji odgovaraju za haos u Srbiji.

O Hrvatskoj

Foto: Pink

- Nikada se nisam mešao u to šta Hrvatska radi i želi. Hrvatska ima ozbiljnu vojnu silu, zemlja je EU i NATO. Mi narušavamo balans u odnosu na NATO. Jeste li pri svesti? Kako mi to narušavamo balans? Mi samo želimo da budemo svoj na svome, mi smo slobodan i slobodarski narod koji želi da čuva svoje nebo i zemlju. Mi smo samo svoj na svome, slobodan i slobodarski narod koji želi da čuva svoje nebo i svoju zemlju. Ova zemlja je napadnuta suprotno rezoluciji UN, ovoj zemlji je oteto 14 odsto teritorije i dalje pokušavaju. Šta bi trebalo da sačekamo neku sledeću agresiju da nam uzmu neki novi deo teritorije? Povrh svega, ni sve to nije dovoljno, osnovali su vojni savez Priština–Tirana–Zagreb i to na želju Zagreba, a po nalogu nekog trećeg. I to vam nije bilo dovoljno. Šta će vama pancerhaubice? Jesam li vas pitao za helikoptere, što sada pokušavate od Izraelaca da naručite raketne sisteme? Merili ste nam ovde svaku raketu – imaćemo ih i biće ih još više i bićemo još jači, da ne biste mogli da nas napadate sa svojim savezima i da ne biste mogli da nam otimate teritoriju. I ja mislim da je to nešto što svaki građanin ove zemlje razume. Imamo mi još sistema koje nismo pokazali, ima stvari koje dolaze i koje će tek dolaziti.

Foto: Pink

O otvaranju Klastera 3

- Sačekaćemo još nekoliko dana da otvorimo taj Klaster 3, ali nisu velike šanse. Uradili smo sve da otvorimo taj Klaster. U svakom slučaju, to će pokazati, ukoliko ga ne otvorimo, da proces nije zasnovan na zaslugama. Ono što je važno jeste da su Francuzi, Nemci, Italijani, Španci, Mađari, Rumuni, Poljaci i mnogi drugi naši prijatelji za otvaranje Klastera 3. Ima mnogo više onih koji jesu za otvaranje Klastera od onih koji za to nisu. Samo su sankcije Rusiji i Belorusiji problem. Nismo hteli da uvodimo sankcije rukovodstvu u Belorusiji. Ako bismo sutra uveli sankcije, ne bismo ušli u EU, onda bi otvorili pitanje Kosova.

O pripremama za podnošenje ostavke

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Polako iznosim knjige, slike, sličice i razne stvarčice. Ja moram da raspišem parlamentarne izbore, onda će proći neki dan i onda ću podneti ostavku. Sve su izmislili, samo nikad nisu slušali moje reči, a ono što sam rekao, to će se i dogoditi. Imaće priliku da pobede sa 70 odsto glasova jer, tobože, narod ih dočekuje srećan, a mene mrze. Ako moji saborci i ostali budu izrazili želju da budem kandidat za predsednika vlade i ako ta odluka bude doneta, ja neću tu kampanju voditi sa mesta predsednika Republike, već sa mesta običnog građanina. Hoću da pokažem da imam uslove kao i svi drugi.

- Jesam li se umorio? Ako bih vam rekao da nisam uopšte, slagao bih vas, ako bih vam rekao da nemam energije, takođe bih vas lagao. Imam neku vrstu odgovornosti i prema malom dečaku sa kojim malo vremena provodim, a i prema ovo dvoje odrasle dece koji su ostali bez majke i nisam im pružio zaštitu. To me je pokvarilo u smislu emocija koje su izrazito negativne prema onima koji su im pretili – od tuširanja osiromašenim uranijumom, do toga kako ne znam kakve bahanalije prave u Berlinu, pa da proveravaju da li moja porodica ima nekakvu vilu u Nemačkoj, do toga da jedan mali dečak ne postoji uopšte. Onda osetite kod sebe kako se menjate i počinjete da imate izrazito negativnu emociju i ja pokušavam da se izborim sa tim i sa samim sobom.

Više od 90 anonimnih prijava stiglo na platformu "Ko si, bre, ti?" Od pokretanja platforme "Ko si, bre, ti?" pristiglo je više od 90 anonimnih prijava građana Srbije, saznaje "Blic". Najveći broj prijava odnosi se na rad i ponašanje lokalnih funkcionera u Beogradu, ali i drugim gradovima i opštinama širom Srbije. Građani ukazuju na različite probleme, među kojima su ponašanje predsednika opština, direktora javnih komunalnih preduzeća, nepropisno parkiranje, korišćenje službenih vozila i rotacionih svetala, kao i druge primere bahatog i neodgovornog ponašanja nosilaca javnih funkcija. Među pristiglim prijavama nalazi se i ona koja se odnosi na jednog ministra, uz navode da na radnom mestu provodi svega jedan do dva dana nedeljno. U timu predsednika Srbije Aleksandra Vučića navode da će svaka prijava biti detaljno proverena i da se nijedna informacija neće uzimati zdravo za gotovo. Kako ističu, poseban tim već radi na analizi i proveri svih pristiglih prijava.

Podsećamo, predsednik Vučić je ranije danas saopštio da su tokom prvih sat vremena od pokretanja platforme pristigle 23 prijave građana. Kako je naveo, građani preko portala mogu da prijave bahato ponašanje javnih funkcionera, sumnje na korupciju, zloupotrebe i druge nezakonite radnje i nepravilnosti. Istakao je da će njegov tim otvoriti svaku prijavu, dok će on lično pregledati svaki zahtev koji stigne putem platforme, naglasivši da je cilj projekta odgovorniji odnos javnih funkcionera prema građanima i bolja komunikacija sa javnošću.