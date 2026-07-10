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Srbija je naišla na prepreke na svom putu ka Evropskoj uniji. To, kako je poručio vrh države, nije prepreka da se nastavi sa reformama uprkos odbijanju pojedinih evropskih zemalja da prihvate napredak Srbije. Kako stvari stoje predstoje nam izbori, prvo parlamentarni a onda i predsednički.

U međuvremenu, neki politički akteri u svojoj kampanji ne prezaju ni od najgorih uvreda na računa penzionera.

Više o ovim temama, za emisiju "Puls Srbije", govorili su Ibro Ibrahimović, član predsedništva SPS-a i Đorđe Dabić, drzavni sekretar u ministarstvu za brigu o porodici i demografiju.

- Evropska komisija već šesti put daje pozitivnu ocenu, odnosno preporuku Savetu za otvaranje Klastera 3. Mi treba da budemo svesni toga da su naši napori urodili plodom. Kada pogledate izveštaj Evropske komisije, on govori da smo itekako spremni da otvorimo Klaster 3. Određene političke odluke su doprinele da do toga ne dođe, ali to ne treba da nas obeshrabri, već treba da nastavimo da radimo i istrajavamo na evropskom putu - rekao je Dabić.

Foto: Kurir Televizija

Evropska unija pred važnom odlukom

Naveo je da se sada pred Evropskom unijom nalazi pitanje da li će najveće članice uspeti da pronađu način da se prevaziđu različiti stavovi unutar Unije i omoguće napredak Srbije u pregovorima.

- Sada je i Evropska unija na testu. Postavlja se pitanje da li će Nemačka, Francuska i najmoćnije zemlje Evropske unije uspeti da promene stav određenih država članica. Ne smemo da zaboravimo da postoji većina zemalja koje podržavaju naš napredak, dok je manji broj onih koji imaju rigidniji stav. Na njima je da pronađu rešenje, a mi moramo da budemo svesni da je naš interes da ostanemo na evropskom putu i da nastavimo reforme - objasnio je.

Ibrahimović je ocenio da aktuelna situacija oko evropskih integracija pokazuje složenost procesa proširenja i poručio da Srbija treba da ostane posvećena svom strateškom evropskom putu.

- Ono što danas vidimo u Evropskoj uniji zapravo najbolje oslikava njeno trenutno stanje. Sa jedne strane imamo Evropsku komisiju, koja već pet godina u svojim izveštajima navodi da je Srbija ispunila tehničke uslove za otvaranje Klastera 3, pa čak i dodatne zahteve. Sa druge strane, postoji politička odluka zbog koje do otvaranja klastera i dalje ne dolazi. Važno je da to u Srbiji ne bude povod za stvaranje antievropskog narativa. Ulazak u Evropsku uniju ostaje strateški cilj Srbije, što potvrđuju sva državna strateška dokumenta od 2000. godine do danas - kaže on.

Foto: Kurir Televizija

- Istovremeno, treba razumeti da se i sama Evropska unija nalazi u složenom geopolitičkom trenutku i da prolazi kroz proces reorganizacije. Odnosi između Evrope i Sjedinjenih Američkih Država više nisu isti kao ranije, a deo tog tereta danas osećaju i zemlje kandidati, među kojima je i Srbija. Evropskoj uniji je potrebna reorganizacija sistema odlučivanja, jer nije održivo da država koja ispunjava uslove za napredak bude blokirana zbog bilateralnih pitanja ili političkih neslaganja sa pojedinim članicama - za emisiju "Puls Srbije", objasnio je Ibrahimović.

02:33 SRBIJA JE LOKOMOTIVA REGIONA! Ibro Ibrahimović: Bez nas nema zaokruženog ulaska Zapadnog Balkana u EU! Izvor: Kurir televizija

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