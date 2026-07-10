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Danas je zvanično krenuo sa radom portal "Ko si bre ti?", a od pokretanja platforme www.kosibreti.rs pristiglo je više od 90 anonimnih prijava građana Srbije.

Najveći broj prijava odnosi se na rad i ponašanje lokalnih funkcionera – kako u Beogradu, tako i u drugim gradovima i opštinama širom Srbije.

Ponašanje predsednika opština

Direktora javnih komunalnih preduzeća

Nepropisno parkiranje

Korišćenje službenih vozila i rotacionih svetala.

Kao i druge primere bahatog i neodgovornog ponašanja nosilaca javnih funkcija

Među pristiglim prijavama nalazi se i prijava koja se odnosi na jednog ministra, za koga se navodi da na radnom mestu provodi svega jedan do dva dana nedeljno.

U timu predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića ističu da će svaka prijava biti detaljno proverena i da se nijedna informacija neće uzimati zdravo za gotovo. Navode da poseban tim ljudi već radi na proveri svih pristiglih prijava.