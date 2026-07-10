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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas nešto posle 13 časova već stiglo 88 prijava na platformi "Ko si bre ti?", kao i da ih ljudi šalju iz svih delova zemlje.

"Stiglo je 87 prijava i kao što sam rekao uzbuđen sam i ponosan zbog ovoga, jer ljudi su ovde pristupili ozbiljnije nego kada vam neko nešto pošalje na druge društvene mreže."

Predsednik je stakao da su građani taj portal ozbiljno shvatili.

"Neki nam se žale na postupanje carinskih službenika, govore i šalju dokumentaciju gde misle da je nešto prekršeno. Drugi koji kažu: Imate problem sa bahatim funkcionerom u Pančevu koji parkira na trotoaru. Poslali su nam fotografiju njegovog automobila, sva četiri točka na trotoaru, i to u centru Pančeva. Slično je sa nekim drugim važnim stvarima koje su nam od velike pomoći", rekao je Vučić.

Kaže da neće biti jednostavno da na sve stignu da odgovore, jer mali tim ljudi radi na tome.

"Nemamo toliko kapaciteta, ali ćemo sve da postignemo. I sve ćemo da, uz mnogo truda, mnogo napora, da postignemo. Odličnih ideja ima iz Negotina, žalbi iz Mošorina", rekao je Vučić.

Vučić otvoreno kaže da ima prijava i na njegov račun.

"Kaže krši ustav, prelazi ovlašćenja, izgovara neistine, nepotizam i ja sam sada hteo da se našalim, pripremio sam odgovor, jer piše "dokazi" i sve drugo, ja sam samo odgovorio da ja mogu da prelazim ulicu na pešačkom prelazu i van pešačkog prelaza, ali ovlašćenja da prelazim ne mogu, to ne postoji u srpskom jeziku, ali spreman sam da nastavim ozbiljan dijalog po tom pitanju. Svakome ću da odgovorim, i svakom zlonamernom političkom protivniku."