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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervjuu za u Nacionalni dnevnik govorio ne samo o portalu "Ko si, bre, ti?", izborima, situaciji u državi već i o reakcijama Hrvatske, vojnom savezu Zagreb-Tirana-Priština...

On je istakao da se nikada nije mešao u to šta Hrvatska radi i želi.

- Hrvatska ima ozbiljnu vojnu silu, zemlja je EU i NATO. Mi narušavamo balans u odnosu na NATO?! Jeste li pri svesti? Kako mi to narušavamo balans? Mi samo želimo da budemo svoj na svome, mi smo slobodan i slobodarski narod koji želi da čuva svoje nebo i zemlju. Mi smo samo svoj na svome, slobodan i slobodarski narod, koji želi da čuva svoje nebo i sovju zemlju. Ova zemlja je napadnuta suprotno rezoluciji UN, ovoj zemlji je oteto 14 posto teritorije i i dalje pokušavaju. Šta bi trebalo da sačekamo neku sledeću agresiju da nam uzmu neki novi deo teritorije? Povrh svega, ni sve to nije dovoljno, osnovali su vojni savez Priština–Tirana–Zagreb i to na želju Zagreba, a po nalogu nekog trećeg. I to vam nije bilo dovoljno. Šta će vama pancerhaubice? Jesam li vas pitao za helikoptere, što sada pokušavate od Izraelaca da naručite raketne sisteme? Merili ste nam ovde svaku raketu - imaćemo ih i biće ih još više i bićemo još jači, da ne biste mogli da nas napadate sa svojim savezima i da ne biste mogli da nam otimate teritoriju i ja mislim da je to nešto što svaki građanin ove zemlje razume. Imamo mi još sistema koje nismo pokazali, ima stvari koje dolaze i koje će tek dolaziti - poručio je predsednik. 

Kompletan intervju presdsednika Vućčića za TV Pink pročitajte na našem portalu OVDE

Kurir Politika

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