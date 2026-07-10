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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o svojim pripremama za podnošenje ostavke.

- Polako iznosim knjige, slike, sličice i razne stvarčice. Ja moram da raspišem parlamentarne izbore, onda će proći neki dan i onda ću podneti ostavku. Sve su izmislili, samo nikad nisu slušali moje reči, a ono što sam rekao, to će se i dogoditi. Imaće priliku da pobede sa 70 odsto glasova jer tobože narod ih dočekuje srećan, a mene mrze. Ako moji saborci i ostali budu izrazili želju da budem kandidat za predsednika vlade i ako ta odluka bude doneta, ja neću tu kampanju voditi sa mesta predsednika republike, već sa mesta običnog građanina. Hoću da pokažem da imam uslove kao i svi drugi. Jesam li se umorio? Ako bih vam rekao da nisam uopšte, slagao bih vas, ako bih vam rekao da nemam energije, takođe bih vas lagao.

Predsednik je potom govorio i o odnosu sa svojom decom, pa i o pretnjama koje su im prečesto upućivane.

Imam neku vrstu odgovornosti i prema malom dečaku sa kojim malo vremena provodim, a i prema ovo dvoje odrasle dece koji su ostali bez majke i nisam im pružio zaštitu i to me je pokvarilo u smislu emocija koje su izrazito negativne prema onima koji su im pretili od tuširanja osiromašenim uranijumom do toga kako ne znam kakve bahanalije prave u Berlinu, pa da proveravaju da li moja porodica ima nekakvu vilu u Nemačkoj, do toga da jedan mali dečak ne postoji uopšte, onda osetite kod sebe kako se menjate i počinjete da imate izrazito negativnu emociju i ja pokušavam da se izborim sa tim i sa samim sobom. Ja sam to uvek kod sebe spuštao, umirivao, znajući da uvek imam obavezu da građane tretiram jednako.