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Presednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ambasadorom Sjedinjenih Meksičkih Država Karlosom Feliksom Koronom, sa kojim je razgovarao o bilateralnim odnosima dve zemlje, aktuelnim geopolitičkim prilikama i mogućnostima za dalje unapređenje saradnje.

- Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da ove godine obeležavamo 80 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Meksika, što je značajan jubilej koji svedoči o dugom prijateljstvu, međusobnom poštovanju i partnerstvu koje želimo da nastavimo da razvijamo - naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je zahvalio Meksiku na principijelnom stavu i doslednoj podršci poštovanju međunarodnog prava, kao i na tome što ne priznaje jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova.

- Takav odnos izuzetno cenimo i verujem da ćemo nastaviti da razvijamo političku, ekonomsku, kulturnu i svaku drugu saradnju od obostranog interesa - istakao je predsednik Vučić.

Izrazio je nadu da će uskoro biti prilike i za razmenu poseta na visokom nivou, čime će, kako je naveo, dodatno biti unapređeni odnosi dve zemlje.