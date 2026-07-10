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Na današnjoj sednici Skupštine Srbije, predsednica Skupštine Ana Brnabić ponovo je regovala na uvrede predesednika Stranke Srce Zdravka Ponoša koje je uputio voditeljkama televizije.

Brnabićeva se obratila Ponošu i istakla da je najmanje što može da uradi, da se uputi izvinjenje ženama.

- Mislila sam da ćete se izviniti ženama za to što ste ih nazvali ku*vama, prostitutkama sa štajge, ali vi niste to uradili ni danas. Vi i ja smo potpuno različiti. Ja imam poštovanje prema ljudima, prema ženama, muškarcima, a vi nemate ništa. Vi ste sramota za Narodnu skupštinu, zato što se narodni poslanik. Učite nešto od gospodina Lukića. Kada se pogreši na taj način, najmanje što možete da uradite jeste da se izvinite ženama. Vi ne biste voleli da vašoj suprzi neko kaže da je direktno kao sa štajge, pretpostavljam. Zašto to onda govorite nekoj novinarki, iz kog razloga? - navela je Brnabićeva.

01:01 Ana Brnabić odgovara Zdravku Ponošu na vređanje žena Izvor: Kurir

Na pitanje Ponoša u kom svojstvu mu se obraća, Brnabićeva je rekla:

- Obraćam se u svojstvu predsednice Narodne Skupštine, koja čuva dostojanstvo Skupštine i pokušava da ga zaštiti od ljudi kao što ste vi - rekla je Brnabićeva.

Podsetimo, Ponoš napisao je na Iksu da "voditeljke ne bi trebalo da dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, da gosti ne budu iz kafane".

- Da li bi za TV Prva bio prejak zahtev da im voditeljke ne dolaze u jutarnji program direktno sa štajge, gosti iz kafane, gošće neobrijane? Svi da budu okupani. Ili čekamo stav skupštinski autentično istumačenog REM - naveo je Ponoš.

Predsednica Skupštine, s druge strane, povukla je danas meru opomene poslaniku pokreta "Mi-snaga naroda" Branku Lukiću koju mu je juče izrekla, jer je tokom rasprave po amandmanima na Zakon o oružju i municiji, kazao da mu deluje kao da su taj zakon pisale žene.

Brnabić je kazala da je meru povukla jer je Lukić uputio "iskreno izvinjenje".