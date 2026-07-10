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Da među blokaderima i dalje vlada netrpeljivost, dokaz je i novo međusobno napadanje, a ovoga puta se na meti napada našla potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić.

- Jedna reč - Marinika! - stoji u opisu na društvenoj mreži Iks.

U moru uvreda kojima se blokaderi međusobno časte, na red je došla i Marinika Tepić, gde joj je jedan od blokadera u komentarima na Iksu poručio da mu je "drago da je počela da se gubi".

Blokader je nastavio dalje, te je napisao da ne shvata kako je SSP jezičak na vagi i otvoreno rekao da ih "pozove na ulicu".

- Ajmo na ulicu, Marinika. Hajde, imate članove, imate stranku, imate imunitete. Pozovite nas na ulicu! - poručio je.