Među blokaderima perje leti na sve strane, a prozivke na društvenim mrežama se samo nižu
blokaderska posla
NOVA SVAĐA BLOKADERA - NA UDARU POTPREDSEDNICA SSP! "Drago mi je, Marinika, da si počela da se gubiš"!
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Da među blokaderima i dalje vlada netrpeljivost, dokaz je i novo međusobno napadanje, a ovoga puta se na meti napada našla potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić.
- Jedna reč - Marinika! - stoji u opisu na društvenoj mreži Iks.
U moru uvreda kojima se blokaderi međusobno časte, na red je došla i Marinika Tepić, gde joj je jedan od blokadera u komentarima na Iksu poručio da mu je "drago da je počela da se gubi".
Blokader je nastavio dalje, te je napisao da ne shvata kako je SSP jezičak na vagi i otvoreno rekao da ih "pozove na ulicu".
- Ajmo na ulicu, Marinika. Hajde, imate članove, imate stranku, imate imunitete. Pozovite nas na ulicu! - poručio je.
Kurir Politika
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