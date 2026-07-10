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Direktorka Nacionalne akademije za javnu upravu Marina Dražić otkrila je detalje načina funkcionisanja ove organizacije i naglasila da je zadovoljstvo građana na prvom mestu.

- Nacionalna akademija za javnu upravu je centralna institucija stručnog usavršavanja u javnoj upravi Republike Srbije, mi smo mesto učenja, profesionalnog razvoja i razmene znanja. Zahvaljujući radu srpske Akademije javni službenici kontinuirano unapređuju svoja znanja i veštine, prate promene propisa i savremene standarde u radu sa građanima. Mi smo partner institucijama i organima, sprovodimo programe obuka koji odgovaraju stvarnim potrebama zaposlenih i institucija i to sa najvažnijim ciljem - da građanin bude zadovoljan, jer nama su ljudi najvažniji - kaže Dražić.

Da li je Nacionalna akademija za javnu upravu namenjena isključivo zaposlenima u javnoj upravi?

- Od 1. januara 2026. godine Akademija je otvorila svoje programe i za građane i privredu, jer želimo da doprinesemo jačanju znanja i veština u celom društvu. Naša država se od 2012. godine nezaustavljivo razvija, napreduje u svim oblastima, a znanja i sposobnosti naših ljudi, uverena sam, moraju da prate uspehe države kako bi i taj uspeh bio održiv. Živimo u vremenu Četvrte industrijske revolucije u kom su promene brze i zahtevaju nova učenja, prilagođavanja, samim tim je neophodno je da se svi mi kao pojedinci dalje usavršavamo i konstantno učimo. Naši predavači su iskusni stručnjaci koji dobro poznaju sistem i razumeju konkretne izazove u radu, a polaznici nakon obuke mogu odmah da primene nove veštine u svom poslu i komunikaciji - kaže ona.

Da li je modernizacija Akademije logičan nastavak modernizacije javne uprave?

- Apsolutno. Savremena javna uprava podrazumeva kontinuirano učenje, prilagođavanje i razvoj novih znanja i veština. Zato Akademija stalno unapređuje svoje programe, uvodi nove teme i savremene metode rada, kako bi polaznicima pružila što praktičnije i korisnije iskustvo - naglašava Dražić.

Marina Dražić Foto: Privatna arhiva

Koliko je ova vlast prepoznala značaj modernizacije uprave?

- Da nije bilo želje i podrške predsednika Aleksandra Vučića, uprava u Srbiji bi ostala na nivou prošlog veka. Upravo je predsednik Vučić taj koji je smatrao da je neophodna modernizacija srpske uprave i njena profesionalizacija kako bi svaki građanin bio zadovoljan. Predsednikova politika da su građani ti zbog kojih sve i radimo, da bez obzira u kom delu Srbije žive moraju da budu zadovoljni uslugama organa svoje države bio je i ostao temelj svega što radimo - ukazala je ona.

Koje biste obuke preporučili svima, bez obzira čime se bave?

- Pre svega, to su komunikacione veštine, digitalna pismenost i razumevanje savremenih tehnologija, uključujući i veštačku inteligenciju, finansijsko i materijalno poslovanje, veštine rukovođenja i ličnog razvoja, organizacija vremena i razvoj ličnih kapaciteta. Moram da napomenem da su jednako važni i svi drugi programi koji su obuhvaćeni u 35 oblasti stručnog usavršavanja koje sprovodi Akademija - kaže Dražić.

Gde vidite položaj uprave u Srbiji i koliko ima prostora za dalji razvoj?

- Srbija je u prethodnim godinama, zahvaljujući viziji i snažnoj podršci predsednika Vučića, napravila značajne pomake u oblasti digitalizacije i dostupnosti usluga građanima. Verujem da su upravo fleksibilnost, znanje i dobra komunikacija ključ daljeg razvoja javne uprave - izdvojila je ona.

Koji su najvažniji pravci razvoja Akademije i šta možemo očekivati u narednom periodu?

- Inovativnim programom određeni su pravci razvoja Akademije do 2030. godine kao centralne institucije za stručno usavršavanje, kako za zaposlene u javnoj upravi, tako i za sve ostale građane. Kroz istraživačke procese i saradnju sa organima javne uprave, univerzitetima i međunarodnim organizacijama idemo u korak sa uvođenjem novih tehnologija i sistemskim praćenjem razvoja potreba za znanjima, veštinama i kompetencijama za budućnost. Takođe, nastavićemo da jačamo digitalne platforme i onlajn učenje, kako bi znanje bilo dostupno svima, bez obzira na vreme i mesto. Naš cilj je da srpska Akademija ostane pouzdan oslonac svim građanima koji žele da uče, usavršavaju se i doprinose razvoju Srbije - zaključuje Dražić.