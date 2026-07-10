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Skupština Srbije usvojila je na današnjoj sednici Zakon o oružju i municiji, kojim se predviđa pooštravanje režima nabavke i držanja oružja.

Za zakon je glasalo 130 poslanika, a 23 je bilo protiv.

Zakonom je predvidjeno i podizanje starosne granice za nabavku oružja za ličnu bezbednost sa 18 na 21 godinu kao i zabrana maloletnicima da koriste civilna strelišta, osim u slučaju ako su članovi sportskih streljačkih klubova.

U obrazloženju zakona koji je uputila Vlada Srbije, navedeno je i da je dosadašnji Zakon o oružju i municiji iz 2015. godine potrebno dodatno uskaditi sa aktuelnim pravnim tekovinama Evropske unije.

Povećane kazne za nedozvoljeno nošenje oružja

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Krivičnog zakonika kojima su kazne za nedozvoljeno nošenje oružja drastično povećane.

Zakonom, za koji je glasalo 129 poslanika, za nedozvoljeno nošenje vatrenog oružja, municije i eksplozivnih materija zaprećena je kazna zatvora od najmanje pet do 15 godina, a ista kazna je sada predviđena za ubistvo.

Važeći Krivični zakonik za to delo propisuje kaznu od dve do 12 godina zatvora.

Za osnovni oblik ovog člana, odnosno za neovlašćeno držanje vatrenog oružja, njegovih delova, municije ili eksplozivnih materija, zaprećena je kazna zatvora od jedne do osam godina i novačana kazna.

00:36 Osmo vanredno zasedanje NSRS, nastavak Izvor: Peđa Vučković

Ukoliko je to vatreno oružje, municija, eksplozivne materije ili sredstva na bazi eksplozivnih materija, 3D štampano vatreno oružje ili gasno oružje, čija izrada, prodaja, nabavka, razmena ili držanje nije dozvoljeno građanima ili je u pitanju veća količina oružja, municije ili sredstava ili se radi o drugim sredstvima velike razorne moći, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do 12 godina i novčanom kaznom.

Ko neovlašćeno nosi predmete iz prethodna dva stava, kako je predloženo, kazniće se zatvorom od pet do 15 godina, dok će se lice, koje neovlašćeno nosi te predmete za čije nabavljanje i držanje ima odobrenje nadležnog organa, kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Skupština je usvojila i izmene Zakona o sprečavanju dopinga u sportu, kao i Zakon o roditeljima-negovateljima i negovateljima.