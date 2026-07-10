Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski podseća da je usvojen Zakon roditelj negovatelj i zahvaljuje se narodnim poslanicima koji su glasali.

"Ovo je veliki dan za mnoge porodice u Srbiji. Postavili smo temelje, idemo dalje!", navodi ministarka Đurđević Stamenkovski.

"Glasovima 140 narodnih poslanika Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o roditeljima negovateljima i negovateljima. Drage mame i tate, poštovane porodice, ovo je rezultat vaše borbe i ovo je vaš zakon. Zajedničkim snagama postavili smo važne, čvrste temelje, ali tek predstoji put ka konačnom cilju - sigurnosti za sve naše porodice. Idemo dalje. Živeli".