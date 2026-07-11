VUČIĆ DANAS OBILAZI RADOVE KOD LESKOVCA: Put vredan skoro 140 miliona dinara rešava višedecenijski problem meštana Gornjih i Donjih Sinkovaca
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obići će danas završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca.
Vučić će obići deonicu dugu 3.900 metara, a upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu, najavila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, a obilazak je planiran u 10 časova.
- Sutra idem u selo nedaleko od Leskovca, Sinkovce, i tamo smo radili put jer su nas ljudi molili, a baš hoću da odem pre nego što se završe radovi za dan-dva da razgovaram sa meštanima. Da kažem, ne možete sve uvek da ispunite, ali smo ispunili, ali dobio sam u jednoj prijavi kako je do juče izgledala škola i to je sve moglo da se obnovi za 2-5 hiljada evra, sve je bilo zaraslo, niko o tome nije brinuo i sad se pitam kako će to da se rešava jer ja dolazim i zašto neko nije obilazio to pre nego što sam ja najavio svoj dolazak - rekao je predsednik, dodajući da će nova platforma "Ko si, bre, ti?" naterati ljude više pažnje da posvete običnom čoveku.
Kako prenose lokalni mediji, ukupna dužina deonice koja se asfaltira iznosi 3.920 metara, od čega se 3.120 metara odnosi na put Donje Sinkovce-Gornje Sinkovce, a 800 metara na krak prema Gornjem Trnjanu.
Investitor radova su Putevi Srbije, a izvođač Srbijaautoput d.o.o. Beograd. Vrednost radova je 138.430.081 dinar.
Na ovaj način rešiće se višedecenijski problem meštana ovog dela grada, a završetkom radova biće omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Gornjeg Trnjana, Vlasa, Togočevca i drugih okolnih mesta, koji će do grada moći da stižu i Hisarskim putem i da se neposredno povežu sa državnim putem Leskovac-Lebane.
Kurir.rs