- Sutra idem u selo nedaleko od Leskovca, Sinkovce, i tamo smo radili put jer su nas ljudi molili, a baš hoću da odem pre nego što se završe radovi za dan-dva da razgovaram sa meštanima. Da kažem, ne možete sve uvek da ispunite, ali smo ispunili, ali dobio sam u jednoj prijavi kako je do juče izgledala škola i to je sve moglo da se obnovi za 2-5 hiljada evra, sve je bilo zaraslo, niko o tome nije brinuo i sad se pitam kako će to da se rešava jer ja dolazim i zašto neko nije obilazio to pre nego što sam ja najavio svoj dolazak - rekao je predsednik, dodajući da će nova platforma "Ko si, bre, ti?" naterati ljude više pažnje da posvete običnom čoveku.