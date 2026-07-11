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Portal "Ko si, bre, ti" počeo je juče sa radom, a građani od sada mogu anonimno da prijave korupciju, zloupotrebe i bahato ponašanje javnih funkcionera putem platforme dostupne na adresi www.kosibreti.rs.

Sistem je napravljen tako da omogući visok nivo zaštite identiteta podnosioca prijave, bez registracije, ostavljanja ličnih podataka i evidentiranja IP adrese korisnika. Platforma je zasnovana na rešenju GlobaLeaks, koje se koristi u brojnim evropskim državama i institucijama za bezbedno prijavljivanje nepravilnosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ranije najavio pokretanje platforme, rekao je da je zadovoljan načinom na koji su građani prihvatili novi sistem i da su već počele da stižu konkretne prijave.

- Uzbuđen sam i ponosan zbog ovoga jer su ljudi ovde pristupili ozbiljnije nego kada vam neko nešto pošalje na društvene mreže. Ozbiljno su ljudi to shvatili, žalili su se na postupke carinskih službenika, slali dokumentaciju, poslali fotografiju bahatog funkcionera u Pančevu koji parkira svoj auto na trotoar. Nećemo stići na sve da odgovorimo, ali sve ćemo postići uz mnogo truda i napora. Ima žalbi iz Mošorina, ljudi se i predstavljaju, kažu: "Ja sam taj i taj", kažu: "Rađen je gasovod, a ja nemam gas", iz svih delova Srbije dobijamo pritužbe - rekao je juče predsednik tokom predstavljanja platforme.

Predsednik je istakao da platforma funkcioniše i da je njen cilj da se ukaže na probleme sa kojima se građani svakodnevno susreću.

- Nikada neću biti do kraja zadovoljan, baš nikada, jer uvek ćemo tražiti više rezultata, a krajnji cilj je da promenimo sebe, svoju svest i svoj odnos prema građanima. Da pokažemo više brige prema ljudima, da budemo svesni i da ne možemo nehajno da parkiramo na trotoaru misleći da to niko neće da primeti zato što opštinski ili gradski Parking servis neće da reaguje jer te poznaju kao visokog funkcionera. Male stvari su, u stvari, velike stvari i one govore mnogo o ljudima - dodao je predsednik.

Kako funkcioniše portal "Ko si, bre, ti"?

Prijava se podnosi bez registracije i bez ostavljanja ličnih podataka. Korisnici mogu da izaberu oblast prijave, opišu događaj, navedu institucije ili lica na koja se prijava odnosi i, ukoliko imaju, dostave dokaze poput dokumenata, fotografija, audio ili video zapisa.

Portal Ko si bre ti Foto: Printscreen

Detaljno uputstvo za korišćenje portala "Ko si, bre, ti", korak po korak, kako se podnosi prijava, koje podatke je potrebno uneti i kako se prati njen status, možete pročitati u našem posebnom tekstu.

1/6 Vidi galeriju Korak po korak - Podnošenje prijave na portalu "Ko si, bre, ti?" Foto: Printscreen/kosibreti.rs

Prilikom slanja prijave korisnik dobija jedinstveni pristupni kod koji je neophodan za kasniji pristup prijavi, praćenje njenog statusa i eventualnu razmenu poruka. Kod se prikazuje samo jednom i važno je da se sačuva.

Platforma omogućava prijavljivanje tri glavne vrste problema: bahatog ponašanja javnih funkcionera, korupcije i drugih nezakonitih radnji i nepravilnosti od javnog interesa.