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Na današnji dan navršava se tačno 11 godina od stravičnog pokušaja ubistva i linča predsednika Aleksandra Vučića, a tada predsednika Vlade Srbije, u Memorijalnom centru u Potočarima. Vučić je tog 11. jula 2015. godine doputovao tamo kako bi odao poštu bošnjačkim žrtvama na obeležavanju 20. godišnjice stradanja u Srebrenici i poslao poruku pomirenja, dijaloga i regionalne saradnje. Međutim, pružena ruka Srbije dočekana je brutalnim nasiljem koje je izbegnuto samo zahvaljujući prisebnosti obezbeđenja.

Nakon završetka zvaničnog dela komemoracije i polaganja cveća na centralno spomen-obeležje, dok je srpska delegacija izlazila iz Memorijalnog centra, deo okupljenih učesnika počeo je sa galamom, upućivanjem najstrašnijih psovki i organizovanim fizičkim nasrtajem.

U opštem haosu, razularena masa je, uzvikujući parole "Alahu ekber" i jezive povike "Ubij četnika", krenula da probija zaštitnu ogradu i nasrće na obezbeđenje u direktnom pokušaju da stigne do Vučića. Iz okupljene gomile poleteli su predmeti sa svih strana. Vučić i njegova pratnja zasuti su kamenicama, flašama, upaljačima, cipelama, ali i busenjem i grumenovima zemlje sa grobova.

Tokom ovog nezapamćenog incidenta, tadašnji srpski premijer pogođen je kamenom u glavu. Zahvaljujući munjevitoj reakciji sopstvenog obezbeđenja i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Vučić je uspeo da izbegne linč na licu mesta, nakon čega je delegacija hitno evakuisana i iz bezbednosnih razloga napustila Potočare.

Foto: Nemanja P

Iako je ovaj događaj izazvao oštre i jednoglasne osude domaće, regionalne i kompletne međunarodne javnosti kao incident koji je bacio trajnu senku na samu komemoraciju, pravosudni epilog ni posle 11 godina ne postoji. Nadležni organi Bosne i Hercegovine pokrenuli su istragu, godinama su stizala zvanična obećanja da će počinioci biti identifikovani, ali slučaj do danas nije dobio sudski epilog.

Za napad na tadašnjeg premijera Srbije niko nije pravosnažno osuđen, niko nije optužen, niti procesuiran.

Jednako poražavajuća činjenica jeste da niko od onih koji su bili zaduženi za bezbednost samog skupa i štićenih ličnosti nije smenjen, niti je podneo ostavku iz moralnih razloga. Štaviše, inicijativa za smenu tadašnjeg direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH, Mirsada Vilića, zvanično je odbačena, čime je stavljena tačka na institucionalnu odgovornost unutar Bosne i Hercegovine.

1/9 Vidi galeriju Pokušaj linča tadašnjeg premijera Aleksandra Vučića u Potočarima Foto: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Jedanaest godina kasnije, pokušaj linča u Srebrenici ostaje zabeležen kao jedan od najozbiljnijih i najopasnijih bezbednosnih incidenata u novijoj političkoj istoriji Balkana. Pitanje odgovornosti za organizaciju i izvršenje ovog napada i dalje je bez ikakvog odgovora, ostavljajući trajnu mrlju na institucijama koje su bile dužne da garantuju bezbednost.

Sa druge strane, sam Aleksandar Vučić je i nakon ovog traumatičnog iskustva više puta ponovio da su mir, dijalog i komšijska saradnja jedini ispravan put ka stabilnosti celog regiona.