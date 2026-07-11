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Nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo na dokazima zasnovanu optužnicu zbog teškog ubistva Aleksandra Nešovića 12. maja 2026. godine između 23 časa i ponoći u restoranu "27" na Senjaku, jasno je da je osuđeni kriminalac u bekstvu Miloš Medenica zvani Medeni od prvog dana svog angažmana na društvenim mrežama iznosio neistine, na koje su naseli blokaderi i opozicija! Iako njegove tvrdnje nisu proveravali, delu javnosti pokušavali su da ih predstave kao činjenice koje neko u državi pokušava da sakrije! Prema rečima sagovornika Kurira upućenog u slučaj, sada je više nego jasno da je "Medeni preveslao blokadersku javnost koja je svojevoljno odlučila da veruje više odbeglom kriminalcu nego činjenicama i dokazima koje su prikupljali zvanični državni organi i o tome redovno obaveštavali javnost".

- Citirali su i interpretirali tvrdnje odbeglog osudjenika, kog je Crna Gora osudila na 10 godina zatvora kao organizatora kriminalne grupe kao proverenu istinu. Medjutim, posle podizanja optužnice u slučaju "Senjak" jasno je da je "Medeni" slagao još u prvom video obraćanju, koje je objavljeno 14. maja oko 22 časa na društvenim mrežama, tvrdeći da je on taj koji obaveštava javnost o događajima u restoranu "27".

Činjenica, koja je lako proveriva je da je ranije tog dana između 18:30 i 19 časova Više javno tužilaštvo u Beogradu objavilo saopštenje u kojem je taksativno navelo sled događaja od momenta kada je Nešovićeva nevenčana supruga prijavila policiji njegov nestanak - navodi sagovornik Kurira upoznat sa slučajem.

Podsetimo, u tom saopštenju od 14. maja koje je popodnevnim časovima objavljeno na sajtu VJT u Beogradu navodi se: "Više javno tužilaštvo u Beogradu je 13. maja 2026. godine u večernjim časovima, obavešteno od strane Uprave kriminalističke policije da je J.M. prijavila nestanak svog nevenčanog supruga A.N. Prema njenim saznanjima A.N. je poslednji put kad su se čuli 12. maja 2026. godine oko 23 časa boravio u jednom restoranu na Senjaku, gde se sastao sa prijateljima. Nakon toga, posle 23 časova A.N. je prestao da joj se javlja i mobilni telefon je ugašen. Javni tužilac VJT u Beogradu je po prijavi nestanka u 21:30 časova započeo sa vršenjem uviđaja na navedenoj lokaciji, uz prisustvo policijskih službenika UKP i forenzičara iz NCKF".

U istom saopštenju tužilaštvo je objavilo da su uhapšeni osumnjičeni za ubistvo S.V. i M.S, odnosno Saša Vuković i Mario Stanković, a kasnije tokom večeri usledila su nova hapšenja ostalih osumnjičenih o čemu je tužilaštvo kontinuirano obaveštavalo javnost.

- Medenica koji je, kako se veruje, ucenjen i zloupotrebljen od stranih službi koje mu pružaju utočište i logističku podršku dok je u bekstvu, dobijao je upravo od njih poluinformacije ili potpune izmišljotine i počev od 14. maja oko 22 časa počeo da ih objavljuje na društvenim mrežama. Slagao da je on prvi obavestio javnost i da je uvidjaj radjen "tek danas" 14. maja, a zapravo je počeo 13. maja u večernjim časovima, a nastavljen sutradan, o čemu je tužilaštvo već bilo zvanično obavestilo javnost - pojašnjava sagovornik kako je od prvog dana Medenica plasirao neistine, koje su sada i dokazano laži.

To što je reč o idbeglom kriminalcu, koji je iznosio neistine na društvenim mrežama, kako dodaje, opoziciju i blokadere nije sprečilo da na osnovu samo tih navoda, i nijednog drugog dokaza, šire paniku među građanima, ne bi li aktuelnu vlast i policijske strukture optužili za saradnju sa kriminalcima.

- Sada je potpuno jasno da je zapravo Medenica taj koji je preveslao blokadersku javnost koja je njegove neistine plasirane preko društvenih mreža prihvatala kao činjenice i pokušavala da deo javnosti uveri u njih, a sve s ciljem stvaranja nepoverenja u zvanične državne organe - pojašnjava sagovornik navodeći da je ovo samo deo onoga što je

odbegli kriminalac "Medeni" u kontinuitetu iznosio u javnost a za šta je sada i zvaničnim dokumentom dokazano da su neisine.

Podsetimo, Sud u Crnoj Gori osudio je u januaru ove godine Medenicu na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i 2 meseca i novčanu kaznu od 50.000 evra.

Osuđen je kao organizator kriminalne organizacije, zatim zbog krijumčarenja i drugih krivičnih dela.

Prema pisanju crnogoskih medija Medenica je pobegao iz kućnog pritvora tik pred izricanje ove prvostene presude, nakon čega je za njim raspisana poternica.

Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je u petak optužnicu protiv Saše Vukovića Bosketa zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo Aleksandra Nešovića čije je telo zajedno sa pomagačima sakrio u jednom buretu zakopanom kod Jarkovačkog jezera, a koje je pronađeno 9 dana kasnije. Ostali optuženi terete se da su mu pomogli u prikrivanju tragova krivičnog dela kako ne bi bio otkriven.