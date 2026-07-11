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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je zabeležen napad na platformu "Ko si bre ti" i to iz inostranstva.

- Žalili su se ljudi. Oboreni su svi rekordi, to je najveći broj klikova mislim ikada u Srbiji, bio je pokušaj zagušenja i rušenja platforme juče iz inostranstva, mnogo truda su uložili da to sruše, pa su stručnjaci postavili nove zaštitne zidove. Ukupno je stiglo 429 prijava, a nećete verovati koliko je klikova bilo - 5.700.000. To ne govori o stvarnom broju ljudi, nego da je bio pokušaj rušenja, nekome je to zaista zasmetalo - kazao je Vučić.

- To je jedan izuzetan mehanizam, ja nisam znao da u Prokuplju ima naselje Ravne sa dva kontejnera i da niko ne odnosi smeće. Danas ću zvati gradonačelnika Prokuplja, dobio sam i fotografiju. Znam koga mogu da pozovem. Hiljadu stvari ne mogu, ali sad govorim stvari koje mogu.

Podsetimo, portal "Ko si, bre, ti" počeo je juče sa radom, a građani od sada mogu anonimno da prijave korupciju, zloupotrebe i bahato ponašanje javnih funkcionera putem platforme dostupne na adresi www.kosibreti.rs.