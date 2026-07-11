- Odgovornih nikada neće biti i to meni nije problem sa vlastima u Sarajevu, nije mi problem ni o lažima koje su širili. Znamo mi imena ljudi koji su to činili, neki su se izvinili. Ja sam rekao "oprošteno"; razumem i nervozu i sve drugo. Zamislite ozbiljnu državu koja nije u stanju 11 godina to da istraži, a zamislite šta bi stranci tražili od nas da se to nekome drugom desilo na teritoriji naše zemlje. Dozvoljeno je i napadati i ubijati premijera ili predsednika Srbije. Sve što je dozvoljeno protiv Srba, nije dozvoljeno ni protiv koga drugog!