Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas i o 11. godišnjici napada na njega u Potočarima.

- Odgovornih nikada neće biti i to meni nije problem sa vlastima u Sarajevu, nije mi problem ni o lažima koje su širili. Znamo mi imena ljudi koji su to činili, neki su se izvinili. Ja sam rekao "oprošteno"; razumem i nervozu i sve drugo. Zamislite ozbiljnu državu koja nije u stanju 11 godina to da istraži, a zamislite šta bi stranci tražili od nas da se to nekome drugom desilo na teritoriji naše zemlje. Dozvoljeno je i napadati i ubijati premijera ili predsednika Srbije. Sve što je dozvoljeno protiv Srba, nije dozvoljeno ni protiv koga drugog!

- Danas je dan kada treba da pokažemo pijetet prema žrtvama u Bosni i Hercegovini. Naša je obaveza da se poklonimo žrtvama jer mi tako pokazujemo da smo ljudi.

Ne propustitePolitika"OBORENI SU SVI REKORDI!" Vučić o portalu "Ko si bre ti": Pokušali da sruše platformu iz inostranstva, u prvih 24 sata 429 prijava
WhatsApp Image 2026-07-11 at 10.23.59 (1).jpeg
PolitikaUŽIVO "TO JE SRAMOTA I POKAZUJE ODNOS PREMA SRPSKOJ CRKVI" Vučić: Patrijarh Porfirije može da se ponosi jer to pokazuje koliko je značajan srpskom narodu
av3.png
PolitikaDONEO CVET I PRUŽIO IM RUKU, ONI MU VRATILI KAMENICOM U GLAVU! 11 godina od stravičnog napada na Vučića u Potočarima, za pokušaj ubistva još niko nije odgovarao
collage.jpg
PolitikaNOVO ORUĐE U RUKAMA GRAĐANA SRBIJE: Vučić narodu dao priliku da prijavi korupciju, zloupotrebe i bahato ponašanje funkcionera - evo kako sve funkcioniše (FOTO)
ko si bre ti.jpg