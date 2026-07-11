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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska završnih rdova na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca kod Leskovca prokomentarisao i navode Dragana Đilasa koji je, nakon pokretanja portala "Ko si bre ti?", na društvenoj mreži Iks objavio snimak svog gostovanja na blokaderskoj televiziji gde je izvređao i verbalno napao predsednika Vučića.

Predsednik kaže da je bilo žalbi na funkcionere sa juga Srbije na platformi "Ko si, bre, ti?", kao i da su oboreni rekordi a dodaje i da je za 24 sata zabeleženo 429 prijava.

Na pitanje da li je prijavio korupciju na koju su ukazivali građani, kako je to zahtevao Đilas, Vučić je rekao:

- Nisam ni sudstvo ni tužilaštvo, pokušavam da ispravim ono što je rezultat i našeg nedovoljnog angažmana, budnosti, rada i hoću da ne budem Đilas, da ne budem tako arogantan i bahat prema svojim građanima i želim da i svi ostali ne budu takvi, već da pruže podršku i sebe menjaju. Želim najbolje svima, ali mi moramo da radimo više i borimo se i tu su dobri rezultati. Onaj ko nije u stanju sebe da menja, ne može i ništa u društvu da menja - rekao je predsednik.