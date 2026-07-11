Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas to što su patrijarh srpski Porfirije i Srpska pravoslavna crkva u Ljubljani osuđeni na skandaloznu uslovnu kaznu od četiri meseca sa rokom provere od godinu dana i uslovnom novčanom kaznom od 10.000 evra.

- Osuđen je za nešto što nikad nije radio i činio i to pokazuje odnos kakav je odnos prema srpskoj crkvi, stubu srpskog društva svuda. Tako to izgleda kada neko hoće da prognoni Srbe svuda, najbolje srpske predstavnike. Patrijarh Porfirije po mom sudu i mišljenju čak i ovom presudom može da se ponosi jer to pokazuje koliko je značajan srpskom narodu i šta o njemu misle svi oni koji srpski narod ne podržavaju, ali mislim da to patrijarhu srpskom može asmo da donese oreol i žrtve i mučenika i još sveću snagu da mu da od njegovog naroda kojem verno služi.

Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, Srpska pravoslavna crkva saopštila je juče da je Sveti Arhijerejski Sinod primio informaciju o skandaloznoj presudi Okružnog suda u Ljubljani kojom je Njegovoj Svetosti Patrijarhu srpskom g. Porfiriju i Srpskoj Pravoslavnoj Crkvenoj opštini ljubljanskoj izrečena uslovna kazna od četiri meseca na godinu dana i, takođe, uslovna novčana kazna od deset hiljada evra na godinu dana. Presude su, na predlog Okružnog državnog tužilaštva u Ljubljani, donete u skraćenom ili tačnije, po kratkom postupku.



- Sveti Arhijerejski Sinod konstatuje da Patrijarh srpski g. Porfirije, a ni njegov punomoćnik, prethodno nisu bili obavešteni da je sudski postupak uopšte pokrenut. Štaviše, Okružno tužilaštvo u Ljubljani nikada nije pozvalo Patrijarha da se izjasni o optužnim navodima, a to je, samo po sebi, presedan svoje vrste i rečito govori o nameri ovog sudskog postupka. Posebno zabrinjava činjenica da su informacije o ovom sudskom postupku dospele u pojedine medije u Srbiji neposredno pred ovogodišnje zasedanje Svetog Arhijerejskog Sabora, bez svake sumnje u cilju vođenja prljave medijske kampanje protiv Srpske Pravoslavne Crkve i Patrijarha srpskog g. Porfirija.



Sveti Arhijerejski Sinod je dužan da obavesti javnost da se u slučaju ovog sudskog procesa radi o još jednoj u nizu besmislenih tužbi koje je protiv Srpske Pravoslavne Crkve pokretao raščinjeni sveštenik Željko Lubarda. Imenovani je krajnje necrkveno i nedostojno ponašanje, započeto još u vreme blaženog spomena Mitropolita Jovana, nastavio i dok je Patrijarh srpski g. Porfirije upravljao Mitropolijom zagrebačko-ljubljanskom. Sveti Arhijerejski Sinod i Sveti Arhijerejski Sabor su više puta razmatrali anticrkveno delovanje ovog raščinjenog sveštenika i o tome su doneli više odluka, čak i pre nego što je Patrijarh Porfirije, tadašnji vikarni Episkop jegarski, izabran za Mitropolita zagrebačko-ljubljanskog.

Prema oceni pravnih stručnjaka, Okružno tužilaštvo i Okružni sud u Ljubljani su, shodno obrazloženju presudâ, zanemarili činjenicu da postavljenje na crkvenu službu i premeštaj parohijskih sveštenika spada u neotuđiva kanonska i Ustavom Srpske Pravoslavne Crkve propisana prava nadležnog episkopa. Prekršeni su Sporazum o pravnom položaju Srpske Pravoslavne Crkve – Mitropolije zagrebačko-ljubljanske, Zakon o verskim slobodama i obavezujuće mišljenje Ustavnog suda Republike Slovenije, kao i osnovna načela civilizovanog društva, pravne države i vladavine prava. Sveti Arhijerejski Sinod je, imajući u vidu napred navedeno postupanje tužilaštva i suda u Ljubljani, umolio Njegovu Svetost da ne ulaže prigovor na presude Okružnog suda u Ljubljani i da, uprkos činjenici da se njima poriče kanonsko ustrojstvo Crkve, ipak ne učestvuje, kao što ni do sada nije učestvovao, u kafkijanskom procesu koji je isključivo usmeren protiv ugleda, ustrojstva i dostojanstva Srpske Pravoslavne Crkve i, posebno, protiv Patrijarha srpskog - navodi se u saopštenju SPC.