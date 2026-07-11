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Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Sinkovce kod Leskovca, gde su ga dočekali brojni meštani, kao i stanovnici okolnih sela. Posebnu pažnju privukao je trenutak kada je predsednik prišao i poljubio ruku bebi obučenoj u srpsku narodnu nošnju. Okupljeni građani iskoristili su priliku da razgovaraju sa Vučićem, pruže mu ruku i podele utiske, a jedna meštanka je navela da joj je ovo najlepši dan u životu.

Foto: Damir Dervišagić

Povod za posetu bio je završetak radova na saobraćajnici dugoj 3,9 kilometara između Gornjih i Donjih Sinkovaca, u koju je država uložila 1,2 miliona evra. Predsednik je tokom obilaska naglasio da ovakvi lokalni putevi znače život za ovaj voćarsko-povrtarski kraj.

Tokom pregleda mobilne ambulante, Vučić je izneo i ideju o uvođenju mobilnih pedijatrijskih ambulanti koje bi redovno obilazile sela na jugu zemlje i pregledale najmlađe.

- Za mene je važno da slušamo ljude i baš sam srećan jer ovo je ono što ljudima najviše znači - kazao je predsednik.

Foto: Damir Derivšagić

Tokom otvorenog razgovora na terenu, predsednik je odmah reagovao na konkretne probleme građana, pa je tako meštaninu koji je povratnik iz Nemačke, a koji se požalio na prekid TV signala, obećao hitno rešenje već tokom dana. Građani Donjeg Sinkovca uručili su mu pismo zahvalnosti, ali i ukazali na problem sa oronulim zadružnim domom koji se kruni još od devedesetih godina, zbog čega brinu za bezbednost dece.

- Neću da obećam ništa, ali ću da se potrudim i postaram da pomognemo ako možemo - poručio im je Vučić.

Foto: Damir Derivšagić

Predsednik je istakao da je nova platforma "Ko si, bre, ti?" pokrenuta upravo sa ciljem da se čuje glas naroda i rešava problem po problem, bez arogancije prema građanima.

- Moja poruka vama sada je — Čujem vas, slušam vas i slušaću vas stalno i rešavaću probleme zajedno sa vama. Vi jeste i naša i moja snaga, beskrajno vam hvala, mnogo vas volim i vama i vašim porodicama želim sve najbolje. Bez vas ništa ne bismo mogli da uradimo - rekao je predsednik okupljenima.

Foto: Damir Derivšagić

Na kraju posete, Vučić se zahvalio građanima na dugogodišnjoj podršci i poručio da mu lokalni naglasak nije prepreka da pokaže koliko voli Leskovac, Vranje i čitav jug Srbije. Naglasio je da je očuvanje mira i stabilnosti ključni zadatak države, kako bi Srbija mogla nesmetano da nastavi sa ekonomskim napretkom i razvojem.