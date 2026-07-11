"DA OBIĐU STARE I IZNEMOGLE, DA BRINU I O DECI" Vučić predstavio plan za mobilne ambulante, biće i 10 pedijatrijskih: "Bez te dece nema budućnosti naših sela"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Sinkovcima kod Leskovca da će mobilna ambulanta omogućiti stanovnicima sela da zdravstvene preglede obavljaju u svom mestu, bez potrebe da putuju do domova zdravlja. Tokom obilaska završnih radova na modernizaciji puta između Gornjih i Donjih Sinkovaca, predsednik je zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom obišao i mobilnu ambulantu namenjenu građanima ovog kraja.
Govoreći o ovom projektu, Vučić je rekao da je leskovačka jedna od deset mobilnih ambulanti koje su obezbeđene za gradove i opštine u centralnoj Srbiji.
- Pričamo o centralnoj Srbiji samo, Beograd, Niš, Kragujevac, da bi mogli da pokrivaju najveći deo sela i mesta u okolini. Najveći deo stanovništva dobija, Negotin, dobija Ivanjica, dobija Kuršumlija, dobija Krupanj, Loznica, Aranđelovac - rekao je Vučić.
On je izrazio zadovoljstvo što je Leskovac dobio mobilnu ambulantu i istakao da bi ona trebalo da obilazi sela i tokom radnih dana i vikendom, kako bi zdravstvena zaštita bila dostupnija građanima.
- Da obiđete stare i iznemogle, da im pomognete da otkriju bolest ranije, da im pomognete da se izleče na vreme, da im pomognete da duže žive, da im pokažete pažnju, ne samo da se sedi u centru Leskovca. Zato smo to kupili. Leskovac je jedan od 10 gradova koji je to dobio - kazao je Vučić.
Vučić je objavio i da je nabavljena prva pokretna pedijatrijska ambulanta, kao i da je plan da Srbija u budućnosti dobije ukupno deset takvih vozila.
- To je bila naša ideja, ali sad po prvi put smo je ostvarili. Nabavili smo jednu ovakvu pokretnu ambulantu, takozvanu pedijatrijsku pokretnu ambulantu. I sad ćemo da vidimo, ona će da juri po Srbiji, ali ćemo i toga da imamo najmanje 10 - kazao je Vučić.
Govoreći o njihovoj nameni, predsednik je rekao da će mobilne pedijatrijske ambulante obilaziti najudaljenija sela i zaseoke kako bi zdravstvena zaštita bila dostupna i najmlađima.
- Da ide gde su udaljena sela, zaseoci, da obiđu dečicu, da im provere kukove, da im daju vakcinu koja je potrebna itd, kojima je teško da dođu. Jer bez te dece nema budućnosti naših sela i zaselaka. I to su stvari za koje mislim da su izuzetno važne i za koje verujem da će ljudi uvek moći da pozdrave, ali i koje znače drugačiji životni standard - kazao je Vučić.
Predsednik je naglasio da će mobilne ambulante omogućiti građanima da na licu mesta obave osnovne preglede i preventivne kontrole.
- Imate ovu pokretnu ambulantu. Ona ima i ultrazvuk i EKG, i sve da vam provere na licu mesta i da idu od mesta do mesta. To je važno zato što će građani time moći da obave i prevenciju, ali i da pomognu onima koji već znaju da su bolesni, i tako dalje - rekao je Vučić.
Kako je dodao, cilj države je da se građanima olakša pristup zdravstvenoj zaštiti i produži životni vek građana.
Kurir.rs