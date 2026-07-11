Vučić je objavio i da je nabavljena prva pokretna pedijatrijska ambulanta, kao i da je plan da Srbija u budućnosti dobije ukupno deset takvih vozila.

- To je bila naša ideja, ali sad po prvi put smo je ostvarili. Nabavili smo jednu ovakvu pokretnu ambulantu, takozvanu pedijatrijsku pokretnu ambulantu. I sad ćemo da vidimo, ona će da juri po Srbiji, ali ćemo i toga da imamo najmanje 10 - kazao je Vučić.

Govoreći o njihovoj nameni, predsednik je rekao da će mobilne pedijatrijske ambulante obilaziti najudaljenija sela i zaseoke kako bi zdravstvena zaštita bila dostupna i najmlađima.

- Da ide gde su udaljena sela, zaseoci, da obiđu dečicu, da im provere kukove, da im daju vakcinu koja je potrebna itd, kojima je teško da dođu. Jer bez te dece nema budućnosti naših sela i zaselaka. I to su stvari za koje mislim da su izuzetno važne i za koje verujem da će ljudi uvek moći da pozdrave, ali i koje znače drugačiji životni standard - kazao je Vučić.