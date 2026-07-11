Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca za koji je naveo da je urađen nakon molbi meštana. On je tom prilikom pomenuo da "Zorica prošli put samo što ga nije ubila što nema puta".

- Ovde nije bilo normalnog puta, sećate se koliko je Zorica navaljivala! Za mene je važno da slušamo ljude i baš sam srećan, jer ovo je ono što ljudima najviše znači - rekao je predsednik Vučić.

1/13 Vidi galeriju Aleksandar Vučić u Sinkovcima Foto: Damir Derivšagić

A Zorica, koju je pomenuo predsednik Vučić, jeste Zorica Đorđević, preduzetnica iz Gornjeg Sinkovca, koja uspešno vodi firmu "Čari juga" i koja je nedavno podržana i bespovratnim sredstvima za razvoj ženskog preduzetništva na selu. Porodica Đorđević je poznata i po tome što je obezbedila prvi mlekomat u Leskovcu gde građani mogu kupiti sveže domaće mleko.

Sada je Zorica Đorđević, u razgovoru za Kurir, imala samo reči hvale za predsednika Srbije.

- Moram javno da se zahvalim našem predsedniku Vučiću. Taj put nam mnogo znači, ne samo za taj potez već i za osam okolnih sela. Mi sad imamo direktan put za kvantaš, a rasterećen je i put za Lebane. Predsedniku sam se obratila kao građanka koja je, kao i drugi sugrađani, tada imala veliki problem zbog tog puta, ali sada je to rešeno. Veliko hvala predsedniku Srbije, svima nam je olakšao! Ja sam verovala i znala da će on to da uradi i, evo, ispunio je obećanje. Hvala što je uvek spreman da sasluša narod - poručila je Zorica Đorđević za Kurir.