ISPUNJENO OBEĆANJE! Zorica iz Gornjeg Sinkovca za Kurir: Znala sam i verovala da će predsednik uraditi put, hvala mu što je uvek spreman da sasluša narod"!
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca za koji je naveo da je urađen nakon molbi meštana. On je tom prilikom pomenuo da "Zorica prošli put samo što ga nije ubila što nema puta".
- Ovde nije bilo normalnog puta, sećate se koliko je Zorica navaljivala! Za mene je važno da slušamo ljude i baš sam srećan, jer ovo je ono što ljudima najviše znači - rekao je predsednik Vučić.
A Zorica, koju je pomenuo predsednik Vučić, jeste Zorica Đorđević, preduzetnica iz Gornjeg Sinkovca, koja uspešno vodi firmu "Čari juga" i koja je nedavno podržana i bespovratnim sredstvima za razvoj ženskog preduzetništva na selu. Porodica Đorđević je poznata i po tome što je obezbedila prvi mlekomat u Leskovcu gde građani mogu kupiti sveže domaće mleko.
Sada je Zorica Đorđević, u razgovoru za Kurir, imala samo reči hvale za predsednika Srbije.
- Moram javno da se zahvalim našem predsedniku Vučiću. Taj put nam mnogo znači, ne samo za taj potez već i za osam okolnih sela. Mi sad imamo direktan put za kvantaš, a rasterećen je i put za Lebane. Predsedniku sam se obratila kao građanka koja je, kao i drugi sugrađani, tada imala veliki problem zbog tog puta, ali sada je to rešeno. Veliko hvala predsedniku Srbije, svima nam je olakšao! Ja sam verovala i znala da će on to da uradi i, evo, ispunio je obećanje. Hvala što je uvek spreman da sasluša narod - poručila je Zorica Đorđević za Kurir.
Kurir Politika